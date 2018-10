New York beperelte a világ legnagyobb olajcégét a klímaváltozás miatt

A New York Legfelsőbb Bíróságán benyújtott kereset egyebek mellett nem publikus kártérítési igényt, valamint a befektetők felé tett "számos hamis állítás" korrekciójára vonatkozó igényt támaszt a vállalattal szemben. Noha a vállalat állítása szerint az üzleti döntések meghozatala során kalkulált a klímaváltozással összefüggő szabályozás várható szigorodásának kockázatával, erre azonban az ügyészségi nyomozás szerint gyakran nem került sor - közölte Barbara Underwood főállamügyész.Az Exxon ugyan biztosította befektetőit, hogy megfelelően értékelte a klímaügyi szabályozások, illetve az ezzel összefüggő jövőbeli események tevékenységére várható hatásait; erre vonatkozó konkrét adatok ugyanakkor alig szerepeltek a költségbecslésekben és egyéb belső anyagokban, állítja a kereset. A klímaváltozással és -védelemmel kapcsolatos szabályozás várható hatásaival így egyebek mellett a társaság olaj- és gázkészleteinek, illetve eszközeinek értékelése során sem számoltak a kereset szerint.Az Exxon arra törekszik, hogy mielőbb megcáfolja a vádakat - fogalmazott Scott Silvestri szóvivő közleményben, "érdemtelennek" nevezve a pert. A társaság szóvivője a keresetet egy speciális érdekek és politikai opportunizmus által motivált, zárt ajtók mögötti lobbitevékenység termékének titulálta, a főállamügyészt azzal vádolva, hogy az képtelen elismerni, a hároméves nyomozás semmilyen méltánytalanságot nem tárt fel.A társaság korábban sikertelenül igyekezett leállítani a nyomozást New Yorkban és egy hasonló ügyben Massachusetts államban is. Az Exxon azonban nem az egyetlen nagy olajtársaság, amely ellen per indult a klímaváltozás következményeinek állítólag nem megfelelő értékelése és a befektetők félrevezetése miatt, hasonló eljárásokkal néz szembe a BP, a Chevron és a Royal Dutch Shell is az Egyesült Államok több városa és megyéje részéről.