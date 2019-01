Olyan technológia hódíthatja meg a világot, amivel a nap- és szélenergia sem versenyezhet

A közeli jövőben elkezdődhet a világ legerősebb árapályerőművének sorozatgyártása, miután a skót Orbital Marine Power nevű cég különféle támogatásokból és egyéb forrásokból sikeresen bevonta az e célra tervezett 7 millió fontot (közel 10 millió dollárt). A társaság a pénzt az Orbital O2 nevet viselő, 2 megawattos erőmű termelési modelljének kialakítására fogja fordítani, amellyel a termék kereskedelmi forgalomba kerülhet. A projektre a támogatói adományok mellett a skót kormány hozzájárulásából, illetve magánbefektetésekből gyűjtötték össze a szükséges tőkét.A fejlesztők szerint a technológia költségei nagyjából megfelelnek a tengeri (offshore) szélerőművek telepítési árának, és azokhoz hasonlóan tiszta, szén-dioxid-kibocsátástól mentes formában termel villamos energiát. Az O2 nem az egyetlen árapályerőmű, de jelenleg ez a legnagyobb teljesítményű a világon. A megoldás egyáltalán nem bonyolult, az erőműbe épített turbinákat a tengerek napi árapály-mozgása, illetve áramlatai hajtják meg, vagyis a vízerőművek működési elvét követi. A 73 méter hosszú lebegő szerkezet két darab 1 megawattos turbinát foglal magába, és a gyártó szerint könnyen telepíthető, karbantartható és vontatható.

A technológia nagy előnye a többi megújuló energiaforrással szemben az, hogy nem időjárásfüggő, miután az energiatermelés nagyrészt a Hold által előidézett árapály-jelenségnek köszönhetően valósul meg.

A piacérettség stádiumába lépő technológiában megvan a lehetőség arra, hogy egy új fenntartható iparág jöjjön létre a bázisán. A klímaváltozás "kibomlása" és ezzel együtt a fenntarthatósági szempontok erősödése következtében valószínűsíthető, hogy az árapályerőművek jelentősen hozzájárulhatnak a jövőben az energiatermelés dekarbonizálásához. A társaság - vélhetően marketing-lélektani szempontokat is mérlegelve - úgy fogalmaz, a fejlesztésnek köszönhetően az Egyesült Királyság világszinten is vezető szerepre tehet szert az árapályerőmű technológia területén.A korábban Scotrenewables néven futó skót társaság 2018-ban jelentette be a világ legerősebb árapályerőművét (a prototípus a SR2000 nevet kapta). A prototípus, az SR2000 az egyéves tesztidőszak alatt több mint 3 gigawattóra villamos energiát termelt.Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag folyamatosan képes a villamosenergia-termelésre, amire nemhogy a nap- és szélenerőművek, de a vízhozam ingadozásai miatt a folyókra telepített vízerőművek sem.Az Európai Bizottság az árapályerőművet mint "óceánenergiát" bőséges és megújuló energiaforrásként tartja számon. Becslése szerint az óceánok vízmozgásából energiát termelő technológia 2050-ben az Európai Unió áramigényének akár mintegy 10 százalékát is fedezheti.A sorozatgyártásra alkalmas modell megépítését egy éven belülre ígéri a társaság, elkészülte után a skóciai Orkney-szigeteken található European Marine Energy Centre (EMEC) teszt- és kutatási központban fogják elhelyezni.