Paks 2: a klímaváltozás bizonytalansági tényező

A környezeti hatásvizsgálat keretében a környezeti tényezők, közöttük a Duna vízjárásából és hőterheléséből eredő hatások értékelése is megtörtént. Az értékelés a Duna vízjárásának mért adatai mellett felhasználta a valószínűségi elemzés módszerét, valamint a klímaváltozásból adódó hatások leírására létrehozott magyar és nemzetközi modellek eredményeit. A hatástanulmányban foglalt klímamodellezést és a Duna várható hőmérsékletének előrejelzését az Országos Meteorológíai Szolgálat által is használt ALADINClimate és REiv10 regionális modellel végezték el, figyelembe véve az Éghajlat-változási Kormányközi Testület (IPCC) iránymutatásait, a Dán Meteorológiai Intézet és az angol Hadley Centre for Climate Change előrejelzéseit.A fenti klímamodellek eredményeit alapul véve készült el a környezeti hatástanulmány, amely leírja az új blokkok környezeti hatásait, és figyelembe veszi az új és a már üzemelő blokkok párhuzamos üzemének időszakát is. Az értékelés eredményeit az új blokkok tervezésénél figyelembe vették, ezek alapján Süli János parlament.hu oldalán ismertetett válasza szerint olyan műszaki és adminisztratív megoldások állnak majd rendelkezésre a blokkok üzemeltetése alatt, amelyek biztosítják a Duna hőterhelésére vonatkozó jogszabályi előírások és hatósági korlátozások maradéktalan betartását. A miniszter szerint a Paksi Atomerőmű a mostani szélsőséges helyzetet is jól kezelni tudta, és a nagy melegben is biztosította az ország biztonságos villamosenergia-ellátását.A Paksi Atomerőmű teljesítménye valóban csak minimálisan csökkent az alacsony Duna-vízállású és magas vízhőmérsékletű augusztusi időszakban, azonban más vélemények szerint ez csak azért volt lehetséges, mert a környezetvédelmi méréseket nem pontosan úgy hajtották végre, mint ahogyan kellett volna. Ezek szerint valószínűsíthető, hogy valójában nem lehetett az előírt 30 Celsius-fok alatt tartani az ellenőrző ponton a dunai vízhőmérsékletet, mindez pedig - tekintettel a globális felmelegedésre - az új paksi blokkok vonatkozásában is aggályokat vetett fel.