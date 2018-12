Sosem tapasztalt hőséget okozhat Magyarországon a felmelegedés

A 2018-as őszi középhőmérséklet országos átlagban 12,3 Celsius-fok volt, ami 2 fokkal magasabb az 1981-2010-es időszak alapján számított normálértéknél. A szeptember 1,5 fokkal, az október 2,4, a november pedig 2 fokkal volt melegebb a sokéves átlagnál. Az évszak során a legmagasabb hőmérsékletet, 34,9 fokot Békéssámsonon mérték szeptember 2-án, de szeptember 21-ig nyárt idéző hőmérsékletek voltak jellemzők. A ősz legalacsonyabb hőmérsékletét, mínusz 12,1 fokot a Nógrád megyei Zabaron rögzítették november 29-én.Magyarországon az idei őszön először szeptember 25-én csökkent fagypont alá a hőmérséklet. Zabarban ekkor mínusz 1,3 fokig hűlt a levegő. Majd október közepén egy kiterjedt anticiklonnak köszönhetően nyugodt, száraz, sok napsütéssel és átlag feletti csúcshőmérséklettel teli időszak, igazi "vénasszonyok nyara" kezdődött. Október 27-én megdőlt a napi abszolút maximum rekord is: Kübekházán 27,3 fokig emelkedett a hőmérséklet, két nappal később ugyanitt újabb napi melegrekord született. Idén szeptemberben 17 "nyári nap" volt - amikor a napi maximumhőmérséklet legalább 25 fok - és két, úgynevezett hőség nap - amikor a napi maximumhőmérséklet legalább 30 fok.A szeptemberi csapadékmennyiség átlag körüli volt, októberben viszont az ilyenkor szokásos mennyiség 41 százaléka hullott csak le. Novemberben az előzetes adatok alapján országosan 31 milliméter körüli volt a csapadék, ami 37 százalékkal marad el a normál értéktől. Az évszak csapadékösszege országos átlagban 103 milliméter körüli volt, ami mintegy 30 százalékkal kevesebb az 1981-2010-es őszi átlagnál - írták.Kitértek arra is, hogy a Meteorológiai Világszervezet előzetes éghajlati értékelője szerint 2018 globálisan valószínűleg a negyedik legmelegebb év lesz a kiterjedt megfigyelések kezdete óta. A hazai mérések alapján pedig, ha a december középhőmérséklete nem tér el lényegesen az átlagtól, akkor a 2018-as év akár a legmelegebb év is lehet Magyarországon - olvasható a meteorológiai szolgálat elemzésében.A Meteorológiai Világszervezet ezen a héten közölte , a Föld egészét tekintve 2018 a negyedik legmelegebb év lehet a rendszeres időjárási mérések kezdete óta.