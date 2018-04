Történelmi rekordot döntött a szél- és vízenergia Portugáliában

Portugália történetében először márciusban több villamos energiát termelt megújuló alapon, mint amekkora az ország teljes havi fogyasztása volt; a megújuló alapon termelt 4812 GWh villamos energia a hónapban elfogyasztott 4647 gigawattórányi mennyiség több mint 103 százalékát tette ki - jelentette az ország megújuló energia szövetsége. A korábbi rekordot még 2014 februárjában érte el az ország, a fogyasztáshoz viszonyítva 99,2 százalékos megújuló áramtermeléssel.Az impozáns adat ellenére azonban bizonyos időszakokban az ország fosszilis tüzelésű erőművei termelésével, illetve importforrásokkal egészítette ki a megújuló alapú termelést az igények kielégítésére márciusban. A jelenség oka a megújulók nehezen előre jelezhető, relatív alacsony rendelkezésre állása, illetve a fogyasztási csúcsokkal való gyenge összehangolhatóságuk. (A fosszilis és import forrásokat jellemzően a villamos energia rendszer napi csúcsterhelésének kielégítésére vették igénybe.)A megújulók aránya a fogyasztás kielégítésében ezzel együtt a hónap során nem csökkent 86 százalék alá, míg március 11-én érte el maximumát, amikor is az elfogyasztott mennyiség 143 százalékát termelték meg a megújulós erőművek. A hónapban két, csaknem háromnapos egybefüggő periódus is akadt, amely időszakokban az ország kizárólag a döntően szél- és vízerőművekből álló megújulós kapacitásaival biztosította az ellátást.A vízenergia 55, a szélenergia 42 százalékban fedezte a havi fogyasztást, vagyis az egyébként e téren is kiváló adottságokkal rendelkező ország a napenergiára egyelőre csak szerény mértékben támaszkodik. A márciusi megújuló energia termeléssel Portugália 1,8 millió tonna szén-dioxid kibocsátását spórolta meg, vagyis mintegy 21 millió euró értékű emissziós kvóta megszerzését takarította meg (ahhoz képest, ha csak fosszilis forrásokból termelne). Noha időszakonként importra is szorult, a márciusi villamosenergia-külkereskedelmi mérleg 19 százalékos többletet mutatott. A felpörgő megújuló termelésnek köszönhetően megnövekedett kínálat a nagykereskedelmi piaci árakat is jócskán lejjebb szorította. A hónapban elért átlagosan 39,75 euró/megawattórás napi ár több mint 10 százalékkal múlta alul a tavaly márciusit, amikor a megújulók a fogyasztott mennyiségnek csak 62 százalékát biztosították.Portugália a terv szerint 2040-re már a teljes éves áramfogyasztásnak megfelelő mennyiséget képes lehet megújuló alapon előállítani, azonban a fejlett energiatároló megoldások hiányában továbbra is szüksége lehet a földgáz tüzelésű erőművek termelésére a rendszer kiegyenlítésére.