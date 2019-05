Lefordult az Est Media árfolyama 2019.05.23 09:30 Az Est Media tegnap bejelentette, hogy két új igazgatósági tagot is jelölnek a társaság igazgatóságába: Papp István informatikai és telekommunikációs területen több évtizedes vezetői tapasztalattal rendelkező üzletembert, aki korábban a Magyar Telekom Üzleti Szolgáltatások Üzletágért (T-Systems) felelős vezérigazgató-helyettesi, továbbá a Microsoft Ázsia és Csendes-óceáni Térség alelnöki pozícióit is betöltötte. És Dr. Perger Gábort, aki a BÉT-en jegyzett informatikai vállalat, az OTT-One szakmai tanácsadója, korábban igazgatósági tagja. A cég új igazgatósági tagjait a társaság május 28-án folytatódó közgyűlésén választhatják meg, két jelenlegi igazgatósági tag visszahívása mellett. Az új igazgatósági tagok feladata lesz egyfelől azon tranzakciós folyamat levezénylése, amelynek célja, hogy az Est Mediat fundamentumokkal töltsék meg stratégiai befektető bevonásával, másfelől szerepet vállalnának az Est Media vezetésében a tranzakció zárását követő időszakban is. Az Est Media mindemellett tőkeemelést is bejelentett, amelynek keretében a társasággal szemben még fennálló - részben az elmúlt időszak működésének finanszírozásával kapcsolatos - követeléseket elégítik ki annak érdekében, hogy ezzel is elősegítsék a stratégiai befektető bevonását. A bejelentéseket követően az Est Media árfolyama közel 4 százalékos emelkedést is mutatott ma reggel, majd a kezdeti lendület elfogyott és az árfolyam esni kezdett, az Est Media árfolyama 2,9 százalékkal került ma lejjebb.

Lejjebb került a BUX, mérsékelt mínuszban jár a Richter 2019.05.23 09:18 A csütörtöki piacnyitás követő, néhány pontos emelkedés után lejjebb került a magyar tőzsde, a kereskedelmi háborús aggodalmak miatt az irányadó európai részvényindexek is lejjebb kerültek ma reggel. A hazai blue chipek mérsékelt mínuszban járnak, az OTP 0,2 százalékos esése mellett a Mol 0,3 százalékkal került lejjebb, a Magyar Telekom 0,2 százalékot esett, míg a Richter árfolyama 0,3 százalékkal került lejjebb a csütörtöki piacnyitás után.

Az irányt keresi a BUX a csütörtöki piacnyitás után 2019.05.23 09:06 A szerdai emelkedést követően az irányt keresi a csütörtöki piacnyitás után a magyar tőzsde, a BUX 3 pontos erősödés mellett előző napi záróértéke közelében jár, míg a blue chipek a Mol kivételével esnek. A Mol 0,4 százalékos erősödése mellett az OTP 0,1 százalékkal került lejjebb, a Richter árfolyama 0,4 százalékot esett, míg a Magyar Telekom 0,2 százalékkal került lejjebb.

Fokozódik a kereskedelmi háborús feszültség, fedezékbe vonulhatnak a befektetők 2019.05.23 08:28 Mi történt tegnap a tőzsdéken? Lejjebb kerültek a tengerentúli tőzsdék szerdán, a piaci kommentárok szerint a befektetők továbbra is az USA és Kína kereskedelmi konfliktusa miatt aggódtak, miután a legfrissebb hírek szerint az amerikai kormány a videómegfigyelő rendszereket gyártó kínai Hikvisionnel szemben vezetne be szankciókat. A Dow végül 101 pontos esés után 0,4 százalékkal került lejjebb, az S&P500 0,3 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,5 százalékos eséssel zárta a szerdai kereskedést. Tegnap tették közzé a Fed legutóbbi kamatdöntő üléséről készült jegyzőkönyvet, a jegybankárok szerint A Fed monetáris politikája továbbra is "türelmes" marad, figyelembe véve a pénzügyi, gazdasági feltételek alakulását, azonban a jelek szerint egy ideig nem számítanak kamatmódosításra. Emelkedéssel zárta a szerdai kereskedést a magyar tőzsde, a BUX 609 pontos plusz mellett 1,5 százalékkal került feljebb, míg a blue chipek felemásan teljesítettek. Az OTP 1,8 százalékos emelkedés után 12 200 forinton zárt, a Mol 1,8 százalékos erősödést követően 3 208 forinton fejezte be a szerdai kereskedést, míg a blue chipek közül a Richter teljesített a legjobban, a gyógyszergyártó papírjai 1,9 százalékos erősödés után 1,9 százalékos emelkedéssel búcsúztatták a hét harmadik napját. A negatív kivételt a Magyar Telekom jelentette, a telekomcég részvényei 0,9 százalékos esés után 420 forinton zártak. Szerdán tette közzé gyorsjelentését a Zwack, a társaság csökkenő bevételről és az egy évvel korábbi szinthez képest nagyobb veszteségről számolt be a Zwack a január-márciusi időszakra, ami pénzügyi évének negyedik negyedéve. De a teljes pénzügyi évet tekintve így is kétszámjegyű ütemben nőtt a társaság bevétele és profitja, főként a népegészségügyi termékadó idei kiterjesztése miatt 2018 végén megugró értékesítések következtében. A társaság közzétette közgyűlési meghívóját is, amelyből kiderült, hogy a Zwack igazgatósága részvényenként 1 300 forintos osztalékot javasol. Mik az előjelek mára? A tengerentúli tőzsdék szerdai esését követően az irányadó ázsiai részvényindexek is lejjebb kerültek a hét negyedik napján, a részvénypiacokra továbbra is az USA és Kína elhúzódó kereskedelmi konfliktusával kapcsolatos aggodalmak vetettek árnyékot, miután a hírek szerint az Egyesült Államok új kínai cégekkel szemben alkalmazhat szankciókat, míg a két ország kereskedelmi egyeztetései körül nagy a bizonytalanság. A Nikkei 0,6 százalékos esése mellett a hongkongi tőzsde 1,6 százalékkal került lejjebb, míg a sanghaji börze 1,2 százalékot esett. Ázsia más részein is borús hangulatban telt a csütörtöki kereskedés, a szingapúri tőzsde 0,7 százalékos esése mellet a dél-koreai Kospi 0,1 százalékkal került lejjebb. Az amerikai határidős részvényindexek mérsékelt esést mutatnak ma reggel, míg a határidős DAX 97 pontos esése 0,8 százalékos esést vetíthet előre a csütörtöki piacnyitásra. Mi mozgatja a tőzsdéket? A hét negyedik napján az Egyesült Államok és Kína kereskedelmi konfliktusával kapcsolatos hírfolyam mellett fontos makroadatok is érkeznek majd, a befektetők többek között megismerhetik az eurozónából beérkező májusi beszerzési menedzserindexek előzetes értékeit. Mire érdemes ma figyelni? Csütörtökön az ÁKK kötvényaukcióját leszámítva nem érkezik kiemelt makroadat. Németországból az első negyedéves, részletes GDP-adat érkezik majd, az eurozónából a májusi feldolgozóipari és szolgáltatói beszerzési menedzserindexek előzetes értékeit publikálják, míg Németországból a májusi IFO hangulatindexet teszik közzé. Az Egyesült Államokból a májusi, előzetes feldolgozóipari beszerzési menedzserindex mellett az áprilisi újlakás-értékesítési statisztikákat teszik majd közzé. Csütörtökön teszi közzé beszámolóját a Best Buy és a Hewlett Packard is. Mi történt eddig a tőzsdéken?