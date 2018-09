Folyatódik az őrület a részvénynél, amivel egy hónap alatt közel 500 százalékot lehetett keresni

A tegnapi emelkedés után ma nagyot estek az orvosi marihuánát előállító kanadai cég, a Tilray részvényei. Jó hír volt a napokban, hogy jóváhagyást kaptak arra, hogy az Egyesült Államokban értékesítsenek kannabiszt orvosi célokra. Közben a társaság vezérigazgatója, Brendan Kennedy is nyilatkozott: szerinte a gyógyszercégeknek partnerségre kellene lépniük a szektor vállalataival.A tegnapi kereskedésben ötször függesztették fel a társaság részvényeit, végül a napot 38 százalékos pluszban zárta. A hatalmas mozgásokban az is szerepet játszik, hogy nagyon kevés részvénye forog a tőzsdén és ráadásul nagy arányban shortolják a papírokat.Még a mai zuhanás ellenére is hihetetlen, amit a részvény produkált a júliusi tőzsdére lépés óta. A részvények 17 dolláron keltek el tavaly nyáron, ahhoz képest 1100 százalékot száguldott az árfolyam, az előző hónaphoz képest pedig közel 500 százalékot lehetett keersni vele.