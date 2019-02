Folytatódik a növekedés a Masterplastnál - Majdnem megvolt a 100 millió eurós bevétel

A bevételek

23,8 millió eurós bevételt ért el a Masterplast a negyedik negyedévben, ami 13 százalékos növekedésnek felel meg az előző év azonos időszakához képest. A cég legnagyobb súlyú piacán, Magyarországon 23 százalékos volt a növekedés mértéke az október-decemberi időszakban, de Szlovákiában és Lengyelországban is 20 százalék feletti bővülést tudott felmutatni a cég.

továbbra is a homlokzati hőszigetelő rendszerek adták a bevétel legnagyobb hányadát, ahol a negyedik negyedévben 14%-kal emelkedett a forgalom

a tetőfóliák és tető elemek árbevétele 2%-kal csökkent

a szárazépítészeti rendszerek területe 15%-kal nőtt

a hő-, hang- és vízszigetelő anyagok termékcsoportban 16%-kal emelkedett a bevétel

az építőipari kiegészítő termékek esetében 34%-kal a nőtt a forgalom

az ipari alkalmazások termékcsoportban 24%-os forgalom erősödést ért el a csoport.

A társaság a teljes 2018-as évre vonatkozó eredményeit is közzétette a negyedik negyedéves számokkal együtt.ami 10 százalékos növekedésnek felel meg és minimálisan felülteljesítette az elemzői várakozásokat is. A Masterplastot követő elemző ugyanis 97,2 millió eurós bevétellel számolt legutóbb, decemberben frissített modelljében.A Masterplast tavalyi forgalmának 36 százalékát adó magyar építőipari piacon továbbra is növekedésről számoltak be a statisztikák. A bővülést elsősorban az állami ösztönző programok mozgatták, kiemelkedően növekedtek az újlakás építési számok és aktívabbá vált a felújítási piac. Földrajzilag a fővárosi és a nagyobb városokban zajló ingatlanfejlesztések voltak jellemzőek. Emellett a magánszemélyek által végrehajtott fejlesztések is széles körben élénkítették a piacot - olvasható a cég közleményében.Az egyes termékek teljesítménye:

A költségek

A profit

a negyedéves EBITDA-hányad 4,2 százalékról 4,5 százalékra javult

az éves EBITDA-hányad pedig 6,2 százalék lett az egy évvel korábbi 5,5 százalékról

a szezonális hatásokat kiszűrű 12 havi gördülő EBITDA-szint a hatodik negyedéve emelkedik sorozatban

a teljes 2018-as évben 10 százalékos bevételnövekedés mellett 24 százalékkal ugrott meg az üzemi eredmény, 4,101 millió euró lett, ami jóval felülmúlja az elemzői várakozást (3,712 millió euró)

Javult a saját gyártás kibocsátása és hatékonysága a negyedik negyedévben, de a béremeléseknek tulajdoníthatóan megnövekedtek a személyi költségek, a szerbiai és a káli gyártó beruházásokhoz kapcsolódóan pedig magasabb volt az amortizáció, valamint emelkedtek az egyéb ráfordítások.Kissé növekedtek a csoport gyártási alap- és egyéb anyag költségei, míg az üzemanyag, karbantartási költségek csökkentek. Növekedtek az energiaköltségek, az idegen szállítási költségek és a bérleti díjak 2018. negyedik negyedévében a bázisidőszakkal összehasonlítva.Az elmúlt időszakban több olyan intézkedést is hozott a vállalat, ami az eredménytermelő képesség javítását célozta. Ennek hatásai már érződnek, az EBITDA-hányad emelkedik:

Az adózott eredmény szintjén a kedvezőtlen árfolyamhatások miatt minimális, 63 ezer eurós vesztesége volt a Masterplastnak a negyedik negyedévben. A pénzügyi soron elkönyvelt veszteség elsősorban a forint negyedéves erősödésének (nettó deviza követelés állomány) és az orosz leányvállalat konszolidációjával keletkezett árfolyamveszteségnek tulajdonítható. De a teljes évet tekintve így is 15 százalékkal tudott emelkedni a Masterplast adózott eredménye 2017-hez képest.

Mit vár a menedzsment?

Sikeres év volt számunkra 2018, láthatóan jó irányba indultunk el a fejlesztéseinkkel. Megújítottuk és hatékonyabbá tettük a vállalat működését és növeltük a gyártási kapacitást. Ezek az intézkedések kiváló alapot biztosítanak számunkra a gazdasági konjunktúra kínálta lehetőségek kiaknázásához. Mindezek eredményeként azzal számolunk, hogy az idei, százmillió eurót közelítő forgalom után 2021-re már a 120 millió eurós bevételt is átlépjük, mindezt javuló eredményességgel. Büszkék vagyunk arra, hogy a Masterplast csoport a közép-európai régió legnagyobb magyar tulajdonú építőanyaggyártó vállalatává fejlődött

A lakásépítések és a felújítások segítették tavaly a Masterplastot és az építőipari várakozások továbbra is pozitívak, az áfakedvezmény meghosszabbítása biztosíthatja a következő évek konjunktúráját. Kifejezetten pozitív hatása lehet az építőanyag piacra a frissen bejelentett családtámogatási intézkedéseknek és a tervezett falusi CSOK-nak - közölte a cég. Ugyanakkor a munkaerőhiány nagymértékben kihat az építőipar teljesítményére a következő időszakokban is.- mondta el Tibor Dávid, a Masterplast Nyrt. elnöke.Az, hogy 2021-re a 120 millió eurós szint átlépését tervezi a Masterplast szintén kellemes meglepetést okozott, az MKB elemzője ugyanis 109 millió eurós bevételt várt az évre a legutóbbi elemzése alapján.

Árfolyam

A Masterplast negyedéves számai a budapesti tőzsde zárását követően láttak napvilágot, a keddig kereskedést 1,4 százalékos mínuszban zárta a részvény a számok publikálását megelőzően. Idén több mint 5 százalékot emelkedett a részvények árfolyama, amivel kismértékben felülteljesítette a BUX indexet.