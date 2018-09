Fontos állomáshoz érkezett a Wallis autós cégeinek tőzsdére lépése

Optimista az Altera elnök-vezérigazgatója

A tervek szerint halad a Wallis Csoport autós vállalatainak tőzsdére lépése, miután az Altera Nyrt. Igazgatósága megállapította, hogy a korábban elhatározott apporttal történő zártkörű tőkeemelés feltételei megvalósultak, így a most induló cégbírósági eljárás után az Altera tulajdonába kerül a Wallis négytagú gépjárműkereskedelmi és szolgáltatói tevékenységet ellátó cégcsoportja. A Wallis és a vele összehangoltan eljáró személyek által apportált társaságok értékét a független könyvvizsgáló 15,8 milliárd forintban határozta meg, így ezen személyek mintegy 30,4 millió darab, 100 forint névértékű részvényt jegyeznek le a jogszabály szerint az áprilisban megállapított, részvényenkénti 520,25 forintos kibocsátási áron. Ezzel az Altera alaptőkéje közel a tízszeresére, 3,4 milliárd forintra emelkedik, kapitalizációja az elmúlt 180 napos, 777 forintos átlag részvényárfolyamával számolva 26 milliárd forint lesz.Az Altera elnök-vezérigazgatója, Prutkay Zoltán az apportról szóló döntéssel kapcsolatban kiemelte, hogy ezzel a lépéssel társaság tulajdonába kerül a Wallis Automotive Europe, a Wallis Motor Pest, a Wallis Motor Duna és a Wallis Autókölcsönző, amely cégek Magyarországon és a közép, valamint délkelet-európai régióban gépjármű- és alkatrész kis- és nagykereskedelemmel, szerviz szolgáltatásokkal, rövid- és hosszú távú gépjármű-kölcsönzéssel foglalkoznak.A csoport jelentős növekedést ért el 2017-ben: az árbevétel közel a duplájára, 66,3 milliárd forintra ugrott (magyar számviteli törvény alapján, nem konszolidált adat), míg a négy cég összevont adózott eredménye az előző évi több mint négyszeresére, 1,8 milliárd forintra ugrott. Prutkay Zoltán hozzátette, hogy ezzel az árbevétellel a társaság a BÉT hetedik legnagyobb cége lesz. Céljuk, hogy a részvények bekerüljenek a tőzsde Prémium kategóriájába és a BUX, valamint a CECE indexekbe.A Wallis Csoport vezérigazgatója az apport végrehajtásásával összefüggésben kiemelte, hogy az autós cégek növekedése számára egyrészt jó alapot jelent a magyar gazdaság bővülése, a turizmus dinamikus fejlődése, az átlagkeresetek növekedése, a fogyasztás felpörgése és a hitelfelvételi kedv fokozódása. Müllner Zsolt szerint a növekedést másrészt az is segíti, hogy a Wallis Csoport aktív piacfejlesztést folytat, melyek keretében folyamatosan dolgoznak újabb márkák és országok megszerzésén. Ezek közül az utóbbi időben a legjelentősebb a balkáni-régióba történő belépés volt, aminek köszönhetően 2017-ben az árbevételnek már 49 százaléka külföldről származott.A tőzsdei jelenléttel a Wallis célja, hogy a legjelentősebb magyar tulajdonban álló, 26 éves autóipari cégcsoport maximálisan kihasználja a nyilvános tőkepiac nyújtotta, a növekedési célok megvalósításához szükséges finanszírozási lehetőségeket, és kialakuljon egy jelentős mértékű, de kisebbségi közkézhányad, valamint a növekedéssel értéket teremtsenek a részvényeseknek. A Wallis Csoportnak már eddig is jelentős tapasztalatai voltak a magyar tőkepiacon, hiszen a többségi tulajdonában lévő energetikai szolgáltató és kereskedő Alteo Nyrt. részvényei 2010 óta vannak jegyezve a magyar tőzsdén, a Csoporthoz tartozó Wing Zrt. pedig a hazai ingatlanpiac vezető ingatlanfejlesztő és befektető cégeként az egyik legnagyobb kötvénykibocsátó a BÉT-en.A tranzakciósorozat további lépéseivel kapcsolatban az Altera elnök-vezérigazgatója arról beszélt, hogy az Altera átalakuláshoz kapcsolódó jogi, pénzügyi és egyéb folyamatok lezárását követően, az apport keretében kibocsátott új részvények az idei utolsó negyedévben jelenhetnek meg a Budapesti Értéktőzsdén. A folyamatot közgyűlés zárhatja még az idei évben, így a Wallis autós cégeinek 2018-as számait már a tőzsdei cég fogja közzétenni.