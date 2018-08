Fontos bejelentés után esett az Appeninn, felpattant a Richter

Richter

Az európai tőzsdék az irányt keresték ma, a piaci szereplők óvatosak voltak az USA és Kína kereskedelmi konfliktusa miatt, miután az Egyesült Államok életbe léptette a 16 milliárd dollárnyi kínai terméket sújtó 25 százalékos büntetővámjait, amelyre válaszul a kínai fél is hasonló mértékű ellenintézkedésekről döntött. A magyar tőzsde bár emelkedéssel indította a napot, azonban a piaczárás felé közeledve kifulladt a vételi erő és a BUX 5 milliárd forintos forgalom és 51 pontos mínusz mellett 0,2 százalékkal került lejjebb. A hazai blue chipek vegyesen teljesítenek, a Magyar Telekom 0,3 százalékkal került feljebb, a Mol mindemellett 1,2, míg az OTP 0,3 százalékkal került lejjebb. A nagypapírok közül különösen jó napja volt a Richternek, a szerdai zuhanás után a gyógyszergyártó részvényei ma felpattantak, a Richter 1,3 százalékkal került ma feljebb.Nagyot zuhant szerdán a Richter, miután az Amerikai Élelmiszer és Gyógyszerfelügyelet (FDA) nem engedélyezte az Esmya amerikai törzskönyvezési kérelmét. A nap második felében az árfolyam felfelé kapaszkodott, és a jelentős mínuszok ellenére is sikerült az 5200-as szint felett bezárnia.A Richter ezt követően felpattant, és a részvény megkezdte a szerdán hagyott rés visszatöltését. Amennyiben kitartana a vevők ereje, a rés visszatöltése után továbbra is az 5500-as szint jelenti az első meghatározó ellenállást. Lefelé mindemellett az 5200-as, majd az 5000 forintos szint jelent fontos támaszokat a Richter számára.

Mol

A szerdai esés után továbbra is az eladók diktálják az ütemet az olajvállalat papírjai számára, a Mol ezzel ismét a középtávú csökkenő trendvonal alá került vissza. Amennyiben a lejtmenet folytatódik, a következő támaszzónát a rövid távú emelkedő trendvonal és az 50-napos mozgóátlag által közrefogott tartomány jelenti, 2723 és 2716 között. Ha sikerül a rövid távú emelkedő trendvonal felett maradnia, a vevők ismét megpróbálkozhatnak a középtávú, csökkenő trendvonal leküzdésével 2842 forint közelében. Felette pedig ismét a 200-napos mozgóátlag és a 2890-es szint jelent megerősített ellenállást, amely már kétszer is sikerrel állította meg a Mol emelkedését.

Magyar Telekom

Az elmúlt napok folyamán a Magyar Telekom árfolyama beszorult a 400 forintos szint és az 50-napos mozgóátlag közé, amennyiben a részvény letörné a 400 forintos támaszt, abban az esetben a következő megállót a 388-as lokális mélypont jelentené. Ugyanakkor, ha a vevőknek sikerülne leküzdeniük a 404 forintnál található 50-napos mozgóátlagot, a Magyar Telekom számára megnyílhat az út a 418-as ellenállás felé.

Appeninn

Az Appeninnt ma délelőtt felfüggesztették, majd ezt követően a társaság bejelentette , hogy a BDPST Zrt. stratégiai befektetőként megvásárolja a Konzum PE Magántőkealap 20,59 százalékos részvénycsomagját az Appeninnben, a tranzakció zárását követően a tőzsdei társaság irányítása a 33,2 százalékos tulajdonhányaddal rendelkező Konzum-csoportnál marad.Az Appeninn részvényeivel kora délután folytatódott a kereskedés, a bejelentést követően az Appeninn részvényei esni kezdtek, bár a délután második felében mérséklődtek a mínuszok, az Appeninn papírjai 0,8 százalékkal került ma lejjebb.