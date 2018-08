Fontos ellenállás állította meg a Mol-t, nagyot emelkedett az OTP

Mol

Nem volt egyértelmű az irány az európai tőzsdéken, a hazai részvényindex azonban emelkedett szerdán, a BUX index 9,7 milliárd forintos forgalom és 416 pontos plusz mellett 1,1 százalékkal került feljebb, míg a hazai blue chipek a Mol kivételével emelkedtek. Jó napja volt a Magyar Telekomnak, a telekomcég árfolyama közel 2 százalékkal került feljebb, a Richter mindemellett 1,1, míg az OTP árfolyama 2,7 százalékkal került feljebb.Az elmúlt napok emelkedése után a Mol fontos ellenállási zóna közelébe érkezett meg, amelynek áttörésével az elmúlt időszak folyamán többször is megpróbálkozott az árfolyam. A Molnak azonban ezúttal sem sikerült áttörnie a 200-napos mozgóátlag és a 2890-as szint által közrefogott ellenállási zónát, és az árfolyam ismét lefordult, bár a szerdai piaczárás felé közeledve az árfolyam a korábbi esés jelentős részét dolgozta. Lefelé, a 2848 forint közelében található, csökkenő trendvonal alatt bezárva, a következő meghatározó támaszt a rövid távú emelkedő trendvonal jelenti majd 2730 forintnál, amit az 50-napos mozgóátlag is megerősít. Felfelé pedig továbbra is a 200-napos mozgóátlag és a 2890 forintos ellenállás tornyosul majd a vevők előtt.

OTP

A bankpapír árfolyama kedden az 50-napos mozgóátlag felett zárt be, az emelkedés pedig ma is folytatódott, az OTP ezzel egyre közelebb kerül az elmúlt hetek során irányadó kereskedési sávjának tetejéhez. Felfelé, a 10 600 forintos sávtető jelentette ellenállás áttörése esetén a 10 672 forintnál található 200-napos mozgóátlag felé fordulhat a befektetők figyelme. Lefelé pedig első körben az 50-napos mozgóátlag, majd az elmúlt hetek kereskedési sávjának alja, a 9825 forintos szint jelentenek támaszokat az OTP számára.

Richter

Tovább emelkedik a Richter, a gyógyszergyártó részvényei immár teljesen visszatöltötték az Amerikai Élelmiszer és Gyógyszerfelügyelet (FDA) Esmyaval kapcsolatos döntése után hagyott rést. Amennyiben az emelkedés folytatódik, az árfolyam hamarosan újra az 5500 forintos ellenállást tesztelheti meg, amelynek áttörése esetén további tér nyílhat meg az emelkedés előtt.

Magyar Telekom

A Magyar Telekom az elmúlt hetek folyamán a 400 forintos szint és az 50-napos mozgóátlag közé szorult, a telekomcég árfolyama azonban a szerdai kereskedés második felében kilőtt, a részvény közel 2 százalékkal kerül feljebb. Amennyiben az emelkedés folytatódik, a részvény számára a következő ellenállást a 418 forintos szint jelenti majd a későbbiekben.A részvénnyel kapcsolatban fontos hír érkezett ma, miután az HSBC 600 forintról 570 forintra vágta vissza a Magyar Telekom célárát , mindemellett megerősítve a társaság részvényeire vonatkozó vételi ajánlást. Az HSBC új célára 41 százalékos felértékelődési potenciált jelent a papír keddi záróárával összehasonlítva.