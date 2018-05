Fontos időszak előtt áll a PannErgy - Mikor indulhat el felfelé az árfolyam?

A megújuló energiaforrások magyarországi helyzete, a szabályozási környezet változásai és egyéb aktualitások a Portfolio június 7-i konferenciájának is témáját képezi. Még nem késő jelentkezni! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Bár a jócskán 800 forint feletti csúcs 2018 januári elérését követően az árfolyam inkább oldalazást mutat, az OTP továbbra is vételre ajánlja a társaság részvényeit, amelynek célárát márciusban kis mértékben még tovább is emelte. Az árfolyam egyelőre alaposan elmarad az OTP Bank által a papírra kiadott 1032 forintos célártól, ami alapján még jó 40 százalékos, mintegy 300 forintos emelkedési potenciál van az árfolyamban.

A győri geotermikus projekt fejlesztése, amellyel a termelés megközelíti az optimális szintet;

A hosszú távú szerződésekkel, a versenyképes árakkal, és a további jelentős hővezeték-fejlesztési kényszer hiányában a társaság szabad cash flow-ja jelentős lehet a jövőben;

A költségcsökkentés nyomán javult a működési eredményesség, a társaság nyereséges lett;

A menedzsment kamatswapokkal korlátozta adósságterheit;

Az alacsony kamatkörnyezet várható fennmaradása javítja a nettó jelenértéket.

Az infláció és kamatok esetleges emelkedése,

Egy nagyon rövid, vagy extrém hideg telek nem kedveznek a termelésnek;

A hatósági ármeghatározás, valamint a gázárak jelentősebb csökkenése mérsékelheti a távhőszolgáltatóktól várható árbevételt;

Működési költségek;

A szabad cash flow felhasználás közép távú bizonytalanságai.

Az elmúlt 12 hónapban az elsősorban geotermikus energia hasznosításával és előállításával foglalkozó társaság részvényének árfolyama közel 75 százalékkal emelkedett. A drágulási folyamatot a szélesebb piaci környezetet jellemző általános vételi hangulat mellett a társaság kedvező értékelése is támogatta. A PannErgy a globális átlagnál jóval kedvezőbb magyarországi geotermikus potenciált kiaknázva termel és értékesít hőt távhőszolgáltatók, valamint magánvállalkozások számára, hosszú távú szerződések alapján. A társaságnak kimondott célja, hogy a Kárpát-medencei régióban vezető szerephez jusson a geotermikus energia hasznosítása terén.Az emelkedést elősegíthette az is, hogy a piacon felröppentek olyan, meg nem erősített pletykák is, amelyek szerint a PannErgy nagyobb részvénycsomagját a magyar energiaszektor egyik nagy szereplője vásárolná meg. Ennek azonban egyelőre nincs jele.A távhőszolgáltatás megítélésében és piaci környezetében az elmúlt években kedvező változások álltak be, így a szektor ismét képes a bővülésre és ügyfelei számának növelésére Magyarországon is. A kapcsolt, vagyis áramot és hőt egyszerre előállító termelést az EU is támogatandónak tartja elsősorban annak hatékonysága miatt, ez azonban jellemzően a fosszilis energiahordozókat alkalmazó erőművekre vonatkozik. A PannErgy, illetve a geotermia több szempontból is kedvezőbb a fosszilis (jellemzően földgáz) alapú termelésnél. Az OTP Bank elemzése szerint a társaság fő előnye a földgáz alapon termelő hőtermelőkkel szemben az, hogy azoknál alacsonyabb áron képes a hőt előállítani. Emellett a geotermia klímabarátabb, egészségesebb opciót is jelent, amelynek használata során kisebb mennyiségben szabadul fel szén-dioxid és egyéb káros gázok.A cég részvénye így egy magas fix, és alacsony változó költségszint mellett üzemelő osztalékpapír lehet a jövőben, szilárd cash flow termeléssel és mérsékelt bevétel növekedési lehetőségekkel - állapította meg 2017 decemberi első elemzésében a társaságot követő Módos Dániel, az OTP Bank senior részvény és ágazati elemzője.Az értékelés szerint az árfolyamot felfelé hajtó tényezők:A célárra nézve jelentősebb kockázati faktorok:

Geotermikus energiaellátó-központ a Győr-Moson-Sopron megyei Bőnyben. A PannErgy Nyrt. geotermikus energiaellátó-központjában termelt hőenergia az Audi Hungária Motor Kft. hőellátásának zömét biztosítja és több tízezer győri lakást fűt távhővel. (MTI/Krizsán Csaba)

A kedvező 2017-es pénzügyi jelentés megjelenése után az OTP márciusban 8 forinttal 1032 forintra emelte a PannErgy-részvény célárát. A társaság a geotermikus stratégia elindítása óta mért legmagasabb csoportszintű konszolidált EBITDA-t érte el; osztalékot ugyan idén sem fizet a cég, az 1 milliárd forintos részvényvisszavásárlási program (950 forintos árfolyamon maximalizálva) viszont kedvező jelzést küldhet. A pozitív eredmény elsősorban a vártnál nagyobb termelésnek és költségcsökkentésnek köszönhető. Az első negyedéves termelési jelentés szintén kedvező képet mutatott a társaság tevékenységéről, az időszak során a PannErgy több hőt tudott értékesíteni a várakozásoknál, és az egy évvel korábbinál is.A célár márciusi megemelése mögött a részvényopciós lehívások miatt növekvő kint lévő részvényállomány, a vártnál kissé kedvezőbb 2017-es eredmény, valamint a megemelkedett relatív értékelés eredője húzódott meg - mondta el Módos Dániel, az OTP Bank senior részvény és ágazati elemzője. Az első negyedéves termelési jelentés után azonban az árfolyam a pozitív számok és a jó értékelés ellenére lefelé indult, amit nem kis részben a nemzetközi piaci hangulat korábbiakhoz képesti bizonytalanabbá válása magyarázhat Módos szerint. Az időszak alatt a nemzetközi befektetői hangulatot elsősorban az USA kereskedelempolitikájával kapcsolatos aggodalmak, az Észak-koreai, valamint Közel-keleti hírek rontották és a nemzetközi folyamatoktól a legtöbb részvény nem tudja magát teljesen függetleníteni.Ahhoz, hogy a részvényárfolyam közelebb kerüljön az előrejelzésben meghatározotthoz fontos, hogy a nemzetközi, illetve a hazai befektetői hangulat az év hátralévő részében pozitív maradjon. Ezen felül a győri telephely esetében a téli fűtési szezonra már üzembe állhat a harmadik kút is, amelynek köszönhetően a kibocsátás Győrben 20-25%-kal emelkedhet. A meglévő két győri kútnak köszönhetően a menedzsment rendelkezik azokkal a helyi ismeretekkel (földtani viszonyok, stb.), ami lehetővé teszi az említett kapacitásbővülés elérését. Amennyiben a harmadik kút a várakozásoknak megfelelő teljesítménnyel elkezdi a termelést az egy olyan jelzés lehet, ami adott esetben hozzájárulhat a részvényárfolyam emelkedéséhez - fogalmazott az elemző.

OTP Bank elemzés

A győri projekt szempontjából jó hír, hogy a társaság 2018. január 26-án megkapta a kutatófúrásra vonatkozó jogerős építési engedélyt, amely alapján a termelő kút lemélyítése április harmadik hetében megkezdődött. A PannErgy harmadik győri kútja a tervek szerint 2018 harmadik negyedében áll működésbe.A társaság második negyedéves termelési jelentése július 16-án jelenik meg, majd szeptember 3-án lát napvilágot a féléves jelentés. A harmadik győri kúttal kapcsolatos információk mellett a termelési jelentés esetében fontos kérdés, hogy a vártnál magasabb áprilisi átlaghőmérséklet milyen hatással volt a termelésre és így a bevételekre - a féléves jelentés ezeknek a hatásoknak a pontosabb pénzügyi visszatükröződését fogja majd mutatni.