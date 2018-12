Fontos változás a BIF vezetési struktúrájában

Fontos döntések születtek

Ennek vezetésével a több mint húsz éves ingatlanhasznosítási, -fejlesztési tapasztalattal rendelkező, a társaságnál közel 8 éve dolgozó Sajgál Gábort bízták meg.

Karnyújtásnyira a SZIT-té válás

Szárnyal a BIF

A lépés indoklásaként a BIF kiemelte, hogy az elkövetkező évek - mind a rendelkezésére álló, befektetésre váró, jelentős mértékű források, mind a 2018. december végi szabályozott ingatlanbefektetési társasággá (SZIT) alakulása révén - olyan fejlődési lehetőségeket rejtenek magukban, amelyek indokolttá teszik a társaság vezetési struktúrájának átalakítását, a társaság irányításának (igazgatótanács) és operatív végrehajtó szervezetének (menedzsment) integrálásával.Fontos szempont volt az is a bejelentés szerint, hogy az alelnöki és a vezérigazgatói pozíció összevonásával a társaság tovább tudja dinamizálni működését, a posztok koncentrációja révén a fejlesztési projektek megvalósításához szükséges döntések, a hatékonyabb működéshez szükséges változások gyorsabban hajthatók végre.A társaság Igazgatótanácsa a - már rendelkezésre álló és a tervek szerint folyamatosan bővülő - befektetési források optimális felhasználásának, a SZIT státusból adódó üzleti lehetőségek minél szélesebb körű kiaknázásának és a tervezett új projektek hatékony megvalósításának érdekében önálló üzletfejlesztési szervezet felállításáról is döntött.Ahogy arról legutóbb beszámoltunk , a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet-módosítás értelmében az ingatlanalapok mostantól likvid eszköz gyanánt a szabályozott ingatlanbefektetési társaságok (SZIT) részvényeit is megvásárolhatják. A módosításnak azok az ingatlancégek örülhetnek leginkább, akik a SZIT-té válást tervezik. Köztük van a BIF is, amely karnyújtásnyira van ettől a kitűzött céljától.A BIF árfolyama 2020 forinton zárta a pénteki kereskedést, amely egyben azt is jelenti, hogy a vállalat árfolyama idén közel 29 százalékot erősödött.