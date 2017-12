Fontos változás jön a postákon - Készítsd elő a személyid!

Ugyanakkor megjegyezték, hogy be kell majd mutatni az okmányokat a készpénzes fizetéseknél, ha az áru, szolgáltatás értéke meghaladja a 300 ezer forintot, nemzetközi postautalvány feladásakor szintén 300 000 forinttól.Kiemelték: ha az ügyfelek bankkártyával fizetik ki sárga és a fehér csekkjeiket 2018. január 1-től - összeghatárra vonatkozó korlátozás nélkül - nincs szükség adatrögzítésre, a posta nem kéri az ügyféltől okmányai bemutatását sem. Az M jelzésű (adó, illeték, bírság) csekkeknél sincs szükség a befizető azonosítására, akkor sem, ha készpénzzel fizet az ügyfél.A közlemény szerint az FM jelzésű (áru- és szolgáltatás ellenértékének megfizetésére szolgáló) csekkeknél sincs szükség a befizető azonosítására 300 000 forintos összeghatárig, ha a csekken szereplő érték 300 000 és 2,5 millió forint között mozog és az ügyfél ezt készpénzben fizeti ki, akkor a posta egyszerűsített ügyfél-átvilágítást végez, az ügyfél azonosításával, törvényben meghatározott adatainak felvétele mellett. Ha pedig a befizetett összeg meghaladja a 2,5 millió forintot - szintén készpénzes fizetésnél - , akkor normál átvilágítás szükséges. Ez esetben az ügyfélnek számolnia kell azzal, hogy okmányait a posta lemásolja, valamint a törvényben meghatározott nyilatkozatokat is meg kell adnia. Ilyen átvilágítási intézkedések nem végezhetők el minden postahelyen, ezért a Magyar Posta mindenkinek azt javasolja, hogy az ilyen jellegű befizetéseket bankkártyás fizetésként teljesítsék vagy a keressék fel a kijelölt postahelyeket.Arra is felhívták a figyelmet, hogy a jelöletlen csekkeknél és a belföldi postautalvány szolgáltatásnál a szabályozás szigorúbb. Ezekben az esetekben gyakorlatilag már 1 forinttól szükség lesz az okmányokra az adatrögzítési szabályok miatt, amelyek értelmében 300 000 forinttól 2,5 millió forintig egyszerűsített ügyfél-átvilágítást végez a posta, de csak akkor, ha az ügyfél nyilatkozik arról, hogy áru- és szolgáltatás ellenértékét fizeti meg. Ha az egyszerűsített átvilágítás nem alkalmazható, akkor a szigorúbb, normál átvilágítási szabályok érvényesülnek.