Természetesen nem csak azzal kapcsolatban kérdeztük Jászai Gellértet, a Konzum elnökét, hogy valóban tettek-e vételi (indikatív) ajánlatot a Telenor magyarországi operációjára. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy továbbra is tartják-e azt a kijelentésüket, amely szerint nem vásárolnak újabb céget a BÉT-en.

Fordulat bontakozott ki délután a magyar tőzsdén, az OTP és a Mol részvényei emelkedni kezdtek, 1 százalék feletti pluszban járnak. A kispapírok is feltámadtak, a Konzum 27 százalékot mozdult napközben, a 2525 és 3200 forint közötti sávot bejárta. Az Opus is pluszba lendült, 0,8 százalékot emelkedett.

A kispapírok piacán is mérséklődnek a mínuszok, az Appenin már csak 3, a CIG Pannónia 6, az Opus pedig 5 százalékos mínuszban tartózkodik.

Hiába számolt be kétszámjegyű bevételnövekedésről a Wizz Air az október-decemberi negyedévre, a részvények árfolyama esik a londoni tőzsdén. Az üzemanyagköltségek emelkedése miatt profitszinten kisebb növekedésről számolt be a légitársaság, de a menedzsment nem változtatott az éves profitvárakozásán.

Lélegzetvételhez juthatnak a tőzsdék az elmúlt napok eséseit követően 2018.01.31 08:34

Kedden több mint 200 pontos mínuszban nyitott és nap végére közel 360 pontos mínuszban zárt a Dow Jones, amely 1,3 százalékos esést jelentett, miközben az S&P 500 és a Nasdaq értéke is 1% körüli mínuszban fejezte be a napot. Régen néztek ki ilyen csúnyán az amerikai részvénypiacok, a befektetők láthatóan félnek attól, milyen hatása lehet a tőzsdékre a kötvénypiacok hozamemelkedése.

Szerda reggel Ázsiában viszont nincs egységes irány, a kínai tőzsdék erősödnek, míg a japán és a dél-koreai részvénypiac esik. Az irányadó nyugat-európai határidős részvényindexek ugyanakkor már szerény mértékű emelkedéseket vetítenek előre, vagyis van esély arra, hogy az elmúlt napok keményebb eladásai után kicsit megnyugodjanak a piacok a kereskedés első szakaszában.

A hétfői gyengülést követően 310 környékén várta a forint az euróval szemben az MNB kamatdöntő ülését kedden, végül sem a döntés, sem a 3 órakor kiadott közlemény nem idézett elő komoly mozgást a forint árfolyamában, így jelenleg 310,7 közelében áll a jegyzés az euróval szemben. A dollárral szembeni jegyzés 250 alatt tartózkodik, míg egy svájci frankért közel 268 forintot kérnek a bankközi devizapiacon.

Szerda hajnalban egy kínai bmi-adattal indul a napunk, ennél fontosabb lehet azonban Donald Trump évértékelő beszéde (State of the Union), melyre amerikai idő szerint kedd este kilenckor került sor, itthon viszont csak a korán kelők hallgathatták meg élőben az időeltolódás miatt. Szintén szerdán közli az Eurostat az előzetes januári inflációs adatot, illetve a tengerentúlon az ADP munkaerőpiaci index jelenik meg. Este pedig jön a Fed aktuális kamatdöntő ülése, melyet ezúttal nem követ sajtótájékoztató, és a szakértők nem is számítanak a kamat emelésére. Viszont ez lesz Janet Yellen utolsó fellépése elnökként, hiszen február elején letelik a mandátuma, és Jerome Powell válthatja a székben. És természetesen dübörög tovább a jelentési szezon, ma teszi közzé számait a Boeing, a Facebook és a Microsoft.