Ütik Amerikát - Romokban az olaj 2018.10.23 19:15

Az előrejelzések elszomorították a befektetőket

Kedden a Caterpillar árfolyama közel 7 százalékot zuhant azt követően, hogy a vállalat közzétette harmadik negyedéves beszámolóját, amelyben ugyan a várakozásokat meghaladó árbevételről és nettó eredményről számolt be, de a menedzsment által a teljes évre várt egy részvényre jutó nyereség elmaradt az elemzői konszenzustól.

A 3M árfolyama pedig közel 6 százalékot zuhant annak hatására, hogy a vállalat a harmadik negyedéves beszámolójában ugyan növekvő árbevételről és egy részvényre jutó profitról számolt be év/év alapon, viszont az árbevétel soron alulmúlta az elemzők várakozását és a menedzsment csökkentette a 2018-as üzleti évre vonatkozó EPS várakozását is.

A MarketWatch által megszólaltatott stratéga, Mike O'Rourke véleménye szerint a Caterpillar és a 3M negyedéves beszámolója is arról tanúskodik, hogy a globális kereskedelmi háború és az új vámok negatív hatással vannak a vállalati profitokra.

A kínai lassulástól való félelem is egyre erősebb

Nem csak a két amerikai nagyvállalat csalódást keltő várakozásai miatt esnek a vezető amerikai tőzsdék: a befektetők körében ugyanis ismét felerősödött a kínai lassulástól való félelem is. A Dow Jones értéke 1,4 százalékot, míg az S&P 500 és a Nasdaq értéke több mint 1,3 százalékot esett a hétfői záráshoz képest.

Romokban az olaj

Hatalmas zuhanást láthatunk a Brent és a WTI piacán is, előbbi árfolyama 4,6 százalékot, míg utóbbi árfolyama 4,5 százalékot esett a hétfői záráshoz képest. A globális kereskedelmi háború eszkalálódása és a kínai gazdaság lassulása miatti aggodalmakon túl ebben az is szerepet játszik, hogy egyre több ország vezetője kritizálja Szaúd-Arábiát, a világ első számú kőolajexportőrét, Dzsamál Hasogdzsi szaúdi újságíró előre eltervezett meggyilkolása miatt. Az ügy súlyosságát jól mutatja, hogy az amerikai, a francia és a holland pénzügyminiszter, illetve a brit külkereskedelmi miniszter is lemondta részvételét az október végén Rijádban tartandó Future Investment Initiative nevű befektetési konferencián.

Az arany nyújt most menedéket

A kedvezőtlen nemzetközi befektetői hangulatban az arany árfolyama viszont közel 1 százalékot erősödött kedden, így egy unciáért jelenleg 1232 dollárt kérnek.