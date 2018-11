Fordulatot hozott az olajkartell bejelentése

A társult olajországok szerint a globális olajpiacon 2019-ben túlkínálat alakulhat ki, ahogy a termelés meghaladhatja az ingatag keresletet. Álláspontjuk ugyanakkor nem teljesen egységes; Alexander Novak orosz energiaügyi miniszter ugyanis "nincs meggyőződve" arról, hogy valóban túlkínálatos lesz a piac jövőre.A testület többségi véleménye szerint a piac egyensúlyban tartása érdekében új stratégiára, a termelés újabb korlátozására lehet szükség azt követően, hogy 2017 elejétől összességében napi 1,8 millió hordóval, a globális kereslet közel 2 százalékának megfelelő mennyiséggel csökkentették a kitermelést. Az akkori lépést elsősorban azzal indokolták, hogy a piacon olyan túlkínálat és tartalékok alakultak ki, amelyek miatt az árak 100 dollár fölötti szintről 30 dollár alá estek. Azóta azonban a világ három legnagyobb termelője, Oroszország, Szaúd-Arábia és az Egyesült Államok termelése új rekord magasságokba emelkedett, miközben az amerikai-kínai kereskedelmi feszültségek, az emelkedő kamatok és a feltörekvő devizák gyengülése erősödő aggályokat keltettek a globális gazdaság és olajkereslet növekedési kilátásaival kapcsolatban.Az elmúlt hetekben az olajárak élesen csökkentek a termelés növekedéséről és a kereslet gyengüléséről szóló hírek hatására. Az amerikai WTI nyersolaj árfolyama pénteken egymás után sorban a 10. kereskedési napon is esett, ezzel gyakorlatilag elveszítette az év eleje óta elért áremelkedését - legutóbb 1984-ben volt hasonlóan hosszú negatív szériája.Szaúd-Arábia energiaügyi minisztere, Khalid al Falih vasárnapi bejelentése szerint országa napi 500 ezer hordóval vágná vissza a szállítmányokat decembertől. A CNBC beszámolójával szemben ugyanakkor a Reuters úgy értesült , Szaúd-Arábia napi 1 millió hordós termeléscsökkentést is elképzelhetőnek tart. Falih szerint a piac egyaránt túlreagált akkor, amikor október elején négyéves csúcsra, 85 dollár fölé emelkedtek az árak, és akkor is, amikor az elmúlt öt hétben több mint 20 százalékot zuhantak.Hétfő reggel a Brent árfolyama két százalék körüli erősödést mutat, és 72 dollár közelében jár azt követően, hogy 70 dollár alá is benézett a jegyzés.

A WTI hasonló mértékű erősödéssel 61 dollár felett áll ugyanekkor, miután 60 dollár alatt is járt az árfolyam.