Forgalomba kerültek az új 100 és 200 eurós bankjegyek

Az EKB honlapján olvasható közlemény szerint a szatellit hologramnak és a továbbfejlesztett smaragdzöld számnak köszönhetően a bankjegyeket még nehezebb lesz hamisítani. A bankjegyeken új, innovatív biztonsági elemek találhatók, amelyek könnyen ellenőrizhetőek a "tapintás-szemügyre vétel-mozgatás" módszerrel. A bankjegyet megmozgatva az ezüstös csík tetején megjelenő szatellit hologramban apró € jelek mozognak a szám körül, amelyek közvetlen fényben tisztábban kivehetők. Az ezüstös csíkon Európé arcképe, az építészeti motívum és egy nagy € jel is látható.Az új 100 eurós és 200 eurós bankjegyek magassága megegyezik az 50 euróséval, ami megkönnyíti gépi kezelésüket, feldolgozásukat. A pénztárcákban is jobban elférnek, így kevésbé lesznek kitéve a kopásnak. Az 50 eurós és a 20 eurós után a 100 eurós a harmadik leggyakrabban használt bankjegy. A 100 és a 200 eurós iránti kereslet folyamatosan nő, az előbbinél évi 7,6 százalékos, az utóbbinál 8,6 százalékos ütemben.Az első sorozat 100 és 200 eurós bankjegyei a többi címlethez hasonlóan továbbra is törvényes fizetőeszközök maradnak. Párhuzamosan lesznek forgalomban az új bankjegyekkel, és fokozatosan lesznek bevonva.A közös európai fizetőeszköz második sorozata a kontinens névadójáról, a görög mitológiában szereplő Európéról kapta nevét, és a 2002-ben forgalomba hozott első euró bankjegycsalád folyamatos leváltására szolgál. Az új euróbankjegyek még az első sorozatnál is tartósabbak, így ritkábban kell őket cserélniAz Európé-sorozat első négy címlete - 5 euró, 10 euró, 20 euró és 50 euró - rendre 2013-ban, 2014-ben, 2015-ben és 2017-ben került készpénzforgalomba. Az Európai Központi Bank úgy döntött, hogy az 500 eurós bankjegy kibocsátását leállítja, de az első sorozatból való 500 eurós bankjegy továbbra is törvényes fizetőeszköz marad.