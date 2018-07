Forradalom helyett hatalmas bajt hozhat az energiatárolás - A bűnbakok az elektromos autók lehetnek

Egyáltalán nem egyértelmű, hogy az energiatároló technológiák alkalmazása mérsékli-e az emberiség jelenlegi egyik legnagyobb problémájának tartott szén-dioxid-kibocsátást, amelyet a klímaváltozás fő okaként tartanak számon. Az elektromos autókban használt lítiumionos és más akkumulátorok, az elemek, valamint a villamos energia tárolására szolgáló olyan egyéb megoldások, mint a szivattyús víztározók, a sűrített levegő- vagy az úgynevezett olvadt só technológia valóban kulcsfontosságúak lehetnek a megújuló energiaforrásokra való áttéréshez, így az üvegházgázok kibocsátásának csökkentéséhez, az a mód azonban, ahogyan ezeket napjainkban alkalmazzák, inkább növeli az emissziót.Miközben a villamosenergia-tároló technológiák gyors ütemben fejlődnek, piacuk pedig egyre bővül, az ezekre vonatkozó szabályozás napjainkban még jelentős részben inkább a fosszilis energiaforrások alkalmazását támogatja. Az energiatároló technológiák telepítésében vezető szerepet betöltő Egyesült Államokra fókuszáló tanulmányok alapján a szén-dioxid-emisszió napjainkban még magasabb annál, mint ha egyáltalán nem működnének ilyen rendszerek az országban.

Vagyis az ezen területre beruházó társaságok a klímavédelmi megfontolásokkal szemben nem ritkán előnyben részesítik az árfolyamkülönbségek kiaknázásának szempontját.

Az energiarendszerek svájci bicskája

A jelenség oka pedig az, hogy az energiatároló megoldások telepítésének szabályozási háttere gyakran nem a kibocsátáscsökkentésre összpontosít, így azokat például arbitrázs ügyletek realizálására használják az energiacégek.Ezért azonban nem a profitorientált vállalkozások, mint inkább a célzott szabályozási háttér hiányosságai okolhatók. Önmagában az energiatárolás se nem tiszta, se nem "piszkos", hatásaiban leginkább semlegesnek lehet értékelni, mivel a fosszilis tüzelésű erőművek eredményességét éppúgy támogathatja, mint a tiszta energiaforrások terjedését. Az energiatároló technológiák egyfajta svájci bicskaként számos különféle szolgáltatást kínálhatnak a különféle ügyfeleknek. Amellett, hogy az ingadozó rendelkezésre állású megújulók terjedését és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentését segíthetik hálózati kiegyenlítőként funkcionálva, kiváltva az elosztó hálózat és a termelő kapacitások fejlesztését, a jelenlegi, jellemzően nem klímacentrikus szabályozások miatt növelhetik is a kibocsátást:Amennyiben például az akkumulátoros energiatároló egy szénerőmű éjszakai termelését raktározza el, amelyet másnap a gáztüzelésű erőművek termelésével versengve tároznak ki, úgy az egyértelműen az amúgy kevésbé szabályozható, de nagyobb emissziós értékeket mutató szénerőműveket hozza helyzetbe a gázerőművekkel szemben. Márpedig ez egyáltalán nem tűnik észszerűtlen eljárásnak a termelés költségeit tekintve, maradva az Egyesült Államok példájánál:

az elektromos autókba sem feltétlen tiszta nap- vagy nukleáris energia kerül, hanem valamilyen fosszilis energiaforrás elégetésével megtermelt áram.

Így segíthetne a politika

A tárolás során fellépő veszteséget a termelés növelésével kell kompenzálni, márpedig, ha ez karbonintenzívebb forrásból történik, mint a tárolás által kiváltott termelés, akkor jelentős plusz emisszió keletkezik. (Az emisszió például akkor is emelkedik, ha az energiaveszteség pótlására lép be a szénerőművi termelés, egyébként megújuló forrásból van feltöltve, és a kitárolás gáztüzelésű erőművet váltana ki.)Részben ezért, részben a megújuló energiaforrások szintén zömmel szabályozási hiányosságokkal indokolható csekély részaránya miattKülönösen azon országokban, amelyek nem jeleskednek a tiszta megújuló energiaforrásokra való áttérésben.Az energiatároló megoldások - így az elektromos járművek - terjedése nyilvánvalóan csak akkor jár a szén-dioxid-kibocsátás csökkenésével, ha a betárolt energia sokkal tisztább termelésből származik, mint az ezáltal kiváltott termelés. Természetesen ha kizárólag tiszta megújuló energiát, vagyis nap- vagy szélenergiát (és nem biomasszából termelt áramot) tárol, akkor egyértelműen hozzájárul ennek a célnak a teljesüléséhez. Az egyik leginkább kézenfekvő megoldást ezért az energiatárolók megújulókhoz kapcsolódó telepítésének támogatása jelentheti. A problémát felismerve az Egyesült Államokban már szövetségi szintű adókedvezmény támogatja a megújulóenergia-termeléshez kapcsolt energiatároló telepítéseket. A tengerentúlon a FERC kormányügynökség idén februárban hozott ilyen irányú szabályozást.

Ez a helyzet Magyarországon A probléma Magyarországot is érintheti, bár egyelőre az energiatároló trendszerek telepítése egy-két kísérleti projektre korlátozódik, mivel "a tárolás térnyerését a hálózatos (szabályozott) társaságok számára szabályozói akadályok nehezítik" - állapítja meg a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK) 2018 júniusi



A tárolók használatának kézenfekvő módja lehetne, ha a megújuló forrásból termelők maguk egyenlítenék ki a segítségükkel a termelésüknek az időjárás számlájára írható változásait. Az időjárásfüggő termelés tárolói kiegyenlítését azonban a megengedő hazai szabályozás nem minden esetben teszi szükségessé, illetve vonzó beruházási opcióvá: a KÁT-termelők menetrendtől való eltérésének büntetése minimális, és nem fenyegeti őket a korlátozás veszélye, vagyis hogy csúcsidei termelésüket a rendszerirányító esetleg nem veszi át. A 0,5 MW feletti, a METÁR szerinti prémium-rendszerben értékesítő termelők számára ugyanakkor a tárolók biztosíthatják, hogy jobban előrejelezhető, így jobban értékesíthető termékekkel léphessenek a piacra, és minimalizálják kiegyenlítő-energia fizetési kötelezettségüket.



Nagy előrelépést hozhatna az externáliák figyelembe vétele, vagyis a fosszilis energia felhasználás társadalmi, környezeti és klímakövetkezményei valós költségeinek beárazása is. Bár a szén-dioxid-kibocsátási engedélyek kereskedelme vagy emissziókereskedelem már mai is létezik, ez ugyanakkor jelenleg messze nem árazza be a valós költségeket. A megoldást egyrészt a kibocsátási egységek árának jelentős emelése jelentené, ami összehangolt, nemzetközi politikai szándékot, illetve az állami szabályozók és a piaci szereplők szoros együttműködését kívánná meg. Ez viszont egyelőre már csak azért sem várható, mert szinten azonnal az energiaárak emelkedéséhez, ezen keresztül pedig az infláció megugrásához vezetne.