Friss elemzés: az emberek jóval többet is fizetnének az 5G szolgáltatásokért

A vizsgálat során az is kiderült, hogy 2025-re, 5G-képes eszközt feltételezve, minden ötödik okostelefon-felhasználó havi adatfelhasználása elérheti a 200 gigabájtot.

A globális elemzés szerint a fogyasztók azt várják, hogy az 5G már rövid távon enyhülést hoz a nagyvárosi hálózatok forgalmi telítettségében. Jelenleg különösen az óriási metropoliszokban okoz ez komoly problémát, ahol - a zsúfolt körzetekben - tíz okostelefon-felhasználóból hat tapasztal hálózati problémákat. A válaszadók az 5G indulása után azt otthoni szélessávú szolgáltatásokban is nagyobb választékra számítanak.Tíz "nagyvonalú" vásárlóból négy elvárja, hogy legyenek új felhasználási módok és fizetési modellek, és azt is, hogy a folyamatosan óriási internetsebesség mellett az 5G hálózat biztonságos is legyen - mutat rá az elemzés.Az anyag szerint a videófogyasztás mindenképpen emelkedik majd az 5G hatására. A fogyasztóknak nem elég, ha a videó-stream nagyobb felbontásban jelenik meg, hanem már a "immerzív" videó-formátumokat - így a kiterjesztett (AR) és virtuális valóság (VR) - is igénylik. Mindez azt eredményezi, hogy az 5G-jövőben a felhasználók hetente három órával több videótartalmat fognak nézni mobileszközökön, és ebből egy órán át AR-szemüveg vagy VR-headset is lesz rajtuk.Az Ericsson felmérése 22 ország több mint 35 ezer 15 és 69 év közötti okostelefon-felhasználó megkérdezésével készült. A résztvevők válaszai közel 1 milliárd ember véleményét tükrözik reprezentatívan.