Furcsa játékot játszott a dollárárfolyam a Mollal

A társaság által elért tisztított EBITDA forintban 11 százalékos csökkentést mutat éves összevetésben, azonban dollárban a 625 millió dolláros eredmény 2 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál.

Az eredményeket elsősorban a feldolgozás és kereskedelmi üzletág EBITDA-jának zuhanása okozta, amelyet nem kis részben a finomítói és petrolkémiai marginok csökkenés mellett a dollár gyengülése idézett elő.

A 72,5 milliárd forintos üzemi eredmény több mint 20, a 60,3 milliárd forintos adózott eredmény pedig 36 százalékkal kisebb az egy évvel korábbinál.

A downstream gyengébb eredményeit a többi üzletág javuló és várakozásokat meghaladó eredménye ellensúlyozta: a kutatás és termelés eredményeinek javulását a magasabb olaj- , gázárak és kitermelt mennyiség mellett az alacsonyabb költségek segítették elő.

A fogyasztói szolgáltatások üzletág rekord eredményt ért el az időszak során, a bővülő keresletnek és az üzletág fejlesztésének köszönhetően.

A szabad cash flow a beruházások bővülésével párhuzamosan csökkent éves és nőtt negyedéves viszonylatban, és meglehetősen magasan alakul az állomány.

Az olaj- és gázkitermelés negyedéves összevetésben 6 százalékkal 110 ezer hordó/napra emelkedett elsősorban az egyesült királyság mezői termelésének fokozódásával.

Milyen lett a negyedév?

A Mol 2018 első negyedévében alapvetően vegyes külső környezetben több fontos eredménysoron elmaradt a várakozásoktól és az egy évvel korábbi bázistól. A dollár forinttal szembeni árfolyamának gyengülése erősen csökkentette a forintban számolt eredményeket; a tisztított EBITDA forintban 11 százalékkal csökkent, míg dollárban számolva már 2 százalékos bővülés látható - a társaság az idei évre meghatározott EBITDA-célszáma 2,2 milliárd dollárban van meghatározva. Forintban az üzemi eredmény 22, az adózott eredmény pedig 36 százalékkal esett vissza 2017 hasonló időszakával összevetve.

Kutatás és termelés

Lássuk, milyen jelentősebb tényezők hatottak a Mol egyes üzletágainak negyedéves teljesítményére.Az üzletág egyszeri tételek nélküli első negyedéves EBITDA-ja forintban számolva 14 százalékkal, dollárban 31 százalékkal haladja meg a 2017 első három hónapjában elértet. A kedvező eredmény kialakulását a kitermelés bővülése és a költségek csökkenése mellett a gáz- és olajárak emelkedése támogatta: a realizált szénhidrogénárak csaknem 9 dollárral nőttek hordónként a bázishoz képest. Az üzletág így több mint 30 százalékkal tovább növelte szabad cash flow termelését, 23 dollár/hordó kőolaj egyenértékre. A Brent átlagos árfolyama az időszak során 66,8 dollár volt, 24 százalékkal magasabb az egy évvel korábbi 53,8 dollárnál, de negyedéves összevetésben is közel 9 százalékos volt a drágulás.

Az átlagos napi szénhidrogén-termelés negyedéves összevetésben közel 7 ezer hordó kőolaj egyenértékkel, 111 ezer hordó kőolaj egyenértékre emelkedett, ami gyakorlatilag az egy évvel korábbival megegyező szint. A legnagyobb mértékű bővülést az Egyesült Királyságban tudta elérni a Mol, amely így már közel 10 százalékkal részesedik a teljes kitermelésből, miután tavaly év végén az északi-tengeri Catcher mezőn elkezdődött a termelés, ami a régió más mezőin is nőtt. A kitermelés zömét adó magyar és horvát mezők mind negyedéves, mind éves összevetésben kevesebbet termeltek.

A kutatás-termelési üzletág működési költségeit az emelkedő kitermelés mellett első sorban a költségcsökkentési program mérsékelte, miközben a dollár gyengülése továbbra is negatívan befolyásolta az OPEX alakulását. A csoportszintű szénhidrogén-termelés fajlagos költsége ez utóbbi hatás miatt éves összevetésben 13 százalékkal 6,2 dollárra nőtt hordónként, ugyanakkor a megelőző negyedhez képest több mint 7 százalékkal csökkent. Az upstream területen megvalósított organikus beruházások alacsony bázisról közel 30 százalékkal emelkedtek. Közel 23 százalékkal emelkedett az átlagos realizált szénhidrogénár az egy évvel korábbiakhoz képest, ugyanakkor az előző negyed kiugróan magas értékéhez képest is majdnem 10 százalékkal 47,3 dollárra bővült.

Feldolgozás és kereskedelem

Az üzletág tisztított EBITDA-ja az első negyedben jelentősen elmaradt a várakozásoktól és még nagyobb mértékben a bázistól, a petrolkémiai és finomítói árrések esése, az olajárak emelkedése, illetve karbantartási munkálatok miatt. Az üzletág eredményét elsősorban a finomítás-kereskedelmi terület élesen csökkenő eredménye tartotta nyomás alatt, míg a petrolkémiai szegmens eredménye minimálisan csökkent éves, és több mint 30 százalékkal nőtt negyedéves bázison.

A finomítói marginok a növekvő olajárak jelentette egyre nagyobb nyomás alatt érdemben visszaestek az első negyedben, legutóbb 2016-ban látott szintekre. A csoportszintű finomítói árrés éves összevetésben csaknem 20 százalékkal, a harmadik negyedhez képest pedig 7 százalékkal 5,3 dollár/hordóra csökkent. Míg a benzin árrés viszonylag magas maradt, a a Brent-Ural spread 3 dollár körüli szintre emelkedése pedig kedvezően befolyásolta az eredményt, addig az olaj drágulása egyértelműen lefelé hatott a marginra. (A Mol finomítói nyersanyagait az Ural dominálja, a finomított termékek árazása azonban inkább a Brent típusú olaj árfolyamához kötődik.)

Fogyasztói szolgáltatások (kiskereskedelem)

Gáz

Hogyan halad a célok teljesülése?

Noha egyetlen negyedév alapján nem érdemes messzemenő következtetések levonni az egész évet illetően, érdemes egy pillantást vetni az egyelőre változatlan éves célok időarányos megvalósulására.

Az első negyedévben elért 625 millió dolláros csoportszintű EBITDA alalpján a 2018-ra kitűzött 2,2 milliárd dollár körüli cél egyértelműen teljesíthetőnek tűnik.

A 160 millió dolláros organikus beruházások ugyan az előző negyedtől ugyan több mint 60 százalékkal elmaradnak, ám a bázist közel 50 százalékkal felülmúlják, ezek alapján a tavalyi 1 milliárd dolláros cél után az idei 1,1-1,3 milliárdos célkitűzés is elérhető.

A szabad cash flow esetében az elért 465 millió dollárt tekintve szintén nem tűnik lehetlen küldetések a 0,9-1,1 milliárdos cél megvalósítása.

A Downstream 2022-es program idei évre várt 100 millió dolláros EBITDA-többlete viszont egyelőre kevésbé tűnik biztosnak.

Az olaj- és gáztermelés az első negyedben nagyjából hozta az egész évre becélzott körülbelül 110 ezer hordó/napos szintet.

Az eladósodottsági mutató pedig az első negyedben szintén kényelmesen a céltartományon belül alakult.

Így látja Hernádi Zsolt

Az első negyedévben magas bázisról sikerült tovább növelnünk a vállalatcsoport EBITDA-ját, ami igazolja rugalmas, integrált üzleti modellünk sikerességét, továbbá jó alapot teremt ahhoz, hogy idén is sikeres évet zárhassunk és folytassuk a vállalat stratégiai átalakítását. Az olajárak emelkedése valamint a regionális kereslet bővülése, és így a kutatás-termelési és fogyasztói szolgáltatások üzletágak kiemelkedő eredménynövekedése több mint ellensúlyozták a finomítói és petrolkémiai árrések csökkenése okozta alacsonyabb downstream eredményt

Drága a Mol?

A vállalat Next Downstream programjának 2018-ban a menedzsment céljai szerint 100 millió dollár körüli EBITDA-többletet kellene szállítania, ami a társaság szerint az első negyedben "terv szerint" haladt, annak ellenére, hogy a finomítói és petrolkémiai marzsok gyengülése miatt az üzletág eredménye csaknem négyéves mélypontra süllyedt. A finomítói nyereségességet szezonális hatások mellett a kedvezőtlen devizaárfolyam-változások és karbantartási munkálatok is negatívan befolyásolták.A petrolkémiai szegmens 29,7 milliárd forintos tisztított EBITDA-eredménye a bázistól 17 százalékkal marad el, de a harmadik negyedét 27 százalékkal meghaladja. A petrolkémiai termelés 4 százalékkal csökkent ugyan 2017 első negyedévéhez viszonyítva, de több mint 2 százalékkal emelkedett éves összevetésben. Az év elejétől egy módszertani változással kapcsolatban bevezetett Új Csoportszintű petrolkémiai árrés átlagosan 438 euró/tonna volt a negyedév során, ami ugyan az előző negyedhez képest 5 százalék körüli növekedést jelent, ám az egy évvel korábbitól 20 százalékot közelítő visszaesést mutat.Az üzletág eredménye több mint 33 milliárd forinttal, közel 60 százalékkal zuhant 2017 hasonló időszakához képest, de negyedéves összevetésben is közel 20 százalékos mínusz mutatkozik. A finomítói termelés az előző negyedhez és 2017 első negyedévéhez mérten is jelentősen gyengült, a kőolaj-termékek értékesítése a bázishoz képest minimálisan csökkent, 2017 utolsó negyedéhez viszonyítva azonban 20 százalékot közelíti a visszaesés.A szegmens EBITDA-ja éves összevetésben 28 százalékkal, 20,4 milliárd forintra nőtt, és az elért 20,4 milliárd forintos eredménnyel a fogyasztói szolgáltatások okozta a legkellemesebb meglepetést a szegmensek közül a várakozásokkal összehasonlítva. A devizahatások e téren kedvezően befolyásolták az eredményt; a dollárban nézve a 81 millió dolláros eredmény közel 50 százalékos a növekedés a bázishoz képest, de a megelőző negyedhez mérten is érzékelhető a bővülés. A szegmens története eddigi legjobb negyedévét az üzemanyag- (+3%) és egyéb kiskereskedelmi forgalom további jelentős erősödése segítette elő. A működési költségek a növekvő régiós bérnyomás következtében emelkedtek ugyan, és itt is meg kell említeni a dollár gyengülését a régiós devizákkal szemben, azonban a magasabb üzemanyag és nem üzemanyag marginok emelkedése támogatta a jó eredmény elérését.A Fresh Corner koncepció folytatódó megvalósításával összefüggésben a beruházások 100 százalékkal emelkedtek az egy évvel korábbi 10 millió dollárhoz viszonyítva, de a kiugró negyedik negyedéves értéknek kevesebb mint negyedére rúgnak. A régiós üzemanyag-kereslet lendületes bővülésével a Mol által értékesített mennyiség 2 százalékkal nőtt 2017 hasonló időszakához mérten, a szezonalitás ugyanakkor 10 százalék körüli esést okozott negyedév/negyedév alapon. A töltőállomásokon forgalmazott nem üzemanyag termékek értékesítése és az árrések szintén jelentősen bővültek. A Fresh Corner koncepció keretében benzinkútból átalakított egységek száma egy év alatt 303-ról 490-re nőtt, a nem üzemanyag árrés aránya pedig továbbra is tartja az előző negyedben az egészhez viszonyítva elért rekord magas, 26 százalékos mértéket.A szegmens az erős bázishoz képest is növelni tudta eredményét, az ugyancsak masszív keresletnek köszönhetően. Az üzletág dollárban számolt tiszta EBITDA-ja 20 százalékot meghaladóan 85 millió dollár fölé emelkedett a nagyobb szállítási mennyiségek és az alacsonyabb költségek hatására.- mondta Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató.A Mol csoport egy részvényre jutó speciális tételek nélküli eredménye 86,4 forint lett a negyedév során, ami több mint 35 százalékos elmaradás az egy évvel korábbiakkal összevetve.

Az idegen források (elsősorban hitelek) és saját források arányát tükröző nettó hitel/EBITDA mutató negyedéves összevetésben ismét enyhén, 0,72-ig emelkedett, de jóval a 2017 első negyedévi 0,88 alatt, illetve az ide évre kitűzött céltartományon belül alakul. A nettó eladósodottsági mutató is kis mértékben 17,7 százalékra nőtt 2017 utolsó negyedéhez mérten, viszont jelentősen elmarad az egy évvel korábbi 24,1 százaléktól.

A Mol P/E alapon továbbra sem mondható drágának. Azonban míg számos társaság árazása stagnáló profitvárakozások mellett is magasabb a Molénál, addig az is látható, hogy akadnak olyan szektortársak is, amelyektől hasonló árazás mellett a magyar olajtársaságénál nagyobb nyereség várható.

A Mol árazása EV/EBITDA alapon is a kedvezőbbek közé tartozik. Míg ilyen tekintetben érdekes módon meglehetősen közel helyezkedik el a Shell és BP iparági óriásokhoz, és a térségi szektortárs OMV és PKN Orlen is "látótávolságon belül van", utóbbiakkal összehasonlítva ugyanakkor a Molhoz nagyobb EBITDA-növekedési várakozások kapcsolódnak