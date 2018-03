Furcsa karrierváltás: korábban 40 milliárd dollárt kezelt, most tejet árul

Egykor a BlackRocknál kezelt egy 40 milliárd dolláros alapot, most tejet, zabot és különféle mezőgazdasági terményeket árul.

Bár már elsősorban a farmjából él, nem hagyott fel teljesen a kereskedéssel sem, befektetési portfoliójának 10 százalékát aranyban és ezüstben tartja, sőt, időnként mezőgazdasági nyersanyagokat is vásárol, ha lát valami jó ötletet. Most az elektromos autók forradalmában lát jó befektetési lehetőséget, főleg a lítium bányászatával foglalkozó cégekben.

Graham Birch megunta a nyersanyagpiaci árfolyamok nézegetését, helyette elkezdett ténylegesen is mezőgazdasági nyersanyagokkal foglalkozni. Vett egy 930 hektáros földet Angliában, miután feladta alapkezelői karrierjét.Az új "szakmája" nem teljesen idegen számára, hiszen alapkezelői karrierje alatt is nyersanyagokkal foglalkozott, aranyba és egyéb fémekbe fektető alapot menedzselt, miközben a BlackRock természeti erőforrások befektetési csapatát irányította. Az első farmját feleségével közösen vette, még 2007-ben.Ma már többek között olyan brit nagyvállalatok, mint abeszállítója. A kiskereskedelmi cégnek tejet ad el, azkét márkájához, a Jordans és a Ryvita gabonatermékeihez pedig zabot értékesít.Már a BlackRocknál töltött időszaka alatt is úgy gondolta, hogy a hosszú távú demográfiai trendek felfelé fogják támogatni a mezőgazdasági termékek árát. A népesség növekedésével együtt a városiasodás és az életminőség javulása is növeli az élelmiszerek iránti keresletet, ezzel párhuzamosan a mezőgazdasági termelés hatékonysága is javul, ami mind pozitív a szektor számára.Graham Birch családjának nem volt farmja, de ugyanúgy kell menedzselni őket, mint bármilyen más üzletet - és ez működik is. Hasznosítani tudja az alapkezelőként szerzett tapasztalatait, mert a természeti erőforrások piaca, legyen szó olajról, bányászatról, vagy mezőgazdaságról, nagyon hasonlóan működik.Csak nagyon kevéssé tudja befolyásolni annak az árát, amit elad, ahogy az aranyat bányászó társaságok sem tudják kontrollálni az arany árát, úgy a farmerek sem a búzáét. De Birch igyekszik olyan ügyfeleket keresni, akik hajlandóak prémium árat fizetni és így némileg függetleníteni tudja magát a nemzetközi piacoktól. A költségek minimalizálására, a termelés maximalizálására kell törekedni és arra, hogy ne pazaroljuk az erőforrásokat, mint az energia, vagy a műtrágya. Ebben is nagyon hasonló a többi iparághoz a mezőgazdaság, vagyis hogy a cél a költségek minimalizálása és a bevételek maximalizálása. A nagy különbség, hogy a mezőgazdaságban vannak olyan nem kontrollálható kockázatok, mint az időjárás alakulása.