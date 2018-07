Furcsa kérés miatt ütik a Teslát

A Tesla egyik szóvivője megerősítette, hogy "kevesebb mint 10 szállítójuktól" kérték, hogy bizonyos 2016-ban elindított, de még be nem fejezett projektekre kifizetett összegek egy részét fizessék vissza a cégnek.

Egy beslő dokumentum szivárgott ki a Teslától, melyről a Wall Street Journal a hétvégén számolt be, emiatt adják most a befektetők a Tesla részvényeit. A dokumentum szerint a Tesla egy beszállítójától azt kérte, korábban a szállítónak egyes projektekért előre kifizetett összegek egy részét fizessék vissza, hogy a harmadik negyedévben nyereséget mutathasson ki a cég.A Tesla nagy költségcsökkentési programot jelentett be június közepén, melynek értelmében elbocsájtják az alkalmazottaik 9 százalékát. A leépítésre nem elsősorban az autógyártónál, hanem a korábban SolarCity néven működő, szolárpanelekkel foglalkozó vállalatnál kerül sor, amelyet alaposan átszabnak, miután a megrendelések nem úgy alakultak, ahogy azt a menedzsment előrejelezte.