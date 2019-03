Gazdasági szakemberek értékelték Magyarország helyzetét a CFA éves csúcsrendezvényén

Az esemény első blokkja nemzetközi gazdasági kitekintésről szóló kérdéseket járt körül.kérdésére, hogy idén melyik G20-as ország gazdasága süllyedhet recesszióba,optimistán azt válaszolta, hogy az alappályán nem számítanak visszaesésre a gazdasági aktivitásban, lassulás viszont kézzel fogható, ráadásul mindez a gazdaságok importintenzitásának a visszaesése mellett történik meg. A fontosabb kereskedelmi partnereink gazdasági növekedése a korábbi években látottnál alacsonyabb lehet idén, de még mindig a pozitív tartományban alakulhat, viszont az importban jóval nagyobb lehet a visszaesés. Vannak természetesen lefelé irányuló kockázatok a nemzetközi konjunktúrában, amire a Monetáris Tanács is rendre felhívja a figyelmet.a magyar gazdaság teljesítménye kapcsán a szétválás (decoupling) kifejezést használta, hiszen miközben a német ipari termelés jelentősen lassult tavaly év végén, és a kilátások is jelentősen romlottak, addig a magyar gazdaság, és azon belül az ipar is jól teljesít, jól mutatja ezt a magyarországi Audi-sztrájk ellenére kifejezetten erős januári ipari termelési adat is.

válaszát azzal vezette fel, hogy ő Balatonival szemben nem jegybankár, ezért nem is olyan optimista az idei gazdasági kilátásokkal kapcsolatban. Az Egyesült Államokban a GDP-növekedés szempontjából az első negyedév lehet a mélypont idén, gyenge lehet a növekedés egyrészt azért, mert a monetáris kondíciók szigorodtak az elmúlt egy évben, másrészt hosszú kormányzati leállás is volt, ezekhez jön még hozzá az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi háború. Bizonytalanságok övezik a Brexit miatt az Egyesült Királyság gazdasági növekedését, de Japán is jó jelölt, ha gyenge idei gazdasági növekedésű országokat keresünk a G20-ak között, Európán belül pedig nagy kérdőjel Németország, amelynek azonban jelentős tere van fiskális lazításra, ha szükség lenne rá.

CFA

A Befektetési Szakértők Magyarországi Egyesülete (CFA Society Hungary) 2000 óta teremt lehetőséget a Magyarországon tevékenységet végző befektetési és tőkepiaci szakértők számára a szakmai összefogásra. Az amerikai CFA Institute égisze alatt működő helyi egyesület célja, hogy a legmagasabb szintű etikai, oktatási és szakmai globális sztenderdeket valósítsa meg Magyarországon. Ennek keretében az egyesület szakmai és közösségi programokat szervez tagjai számára, és folyamatos kapcsolatot tart fent a vállalati, szabályozói és egyetemi közeggel egyaránt.



A CFA diploma (CFA charter) az egyik leginkább elismert bizonyítvány világszerte a befektetési és tőkepiaci szakmában. A cím használatának előfeltétele a sikeres háromszintű, angol nyelvű vizsga letétele mellett az etikai szabályoknak való megfelelés, négy év minimális munkatapasztalat és helyi egyesületi tagság. A Befektetési Szakértők Magyarországi Egyesületének közel 178 tagja és 350 jelöltje van jelenleg.



Az CFA Forecast Event az egyesület kiemelt szakmai eseménye 2004 óta, melynek keretében makrogazdasági szakértők fejtik ki álláspontjukat a globális és magyarországi makrogazdasági eseményekről és fejleményekről. A kerekasztal beszélgetés során a kötvény, makro és tőkepiacok változásait vitatják meg a szakértők.

szerint a kanadai gazdaság jó eséllyel recesszióba süllyedhet idén, az államadósság magas, a finanszírozás költsége emelkedik, és a lakossági fogyasztás is visszaeshet. A kínai gazdasági növekedés lassulása a japán gazdaságot is érinti majd, és az olasz gazdaság is kihívásokkal szembesül, hiszen magas a lakosság és az állam eladósodottsága is, a lakossági fogyasztás pedig gyenge.A feltörekvő piaci kilátásokkal kapcsolatbanelmondta, hogy a feltörekvők szempontjából összességében jó hír az, hogy a feltörekvő és a fejlett gazdaságok növekedése közötti különbség újra bővül, mégpedig a feltörekvők javára, aminek azért leginkább az az oka, hogy a fejlett gazdaságok növekedési üteme lassul, de összességében a feltörekvő országok idén jól teljesíthetnek.már nem volt ennyire optimista, szerinte idén sem lesz jobb a feltörekvő piacok teljesítménye, mint tavaly, példaként egyrészt Törökországot hozta fel, ahol a gazdaság recesszióba süllyedt, Kínában pedig az elmúlt években jelentősen eltérhetett egymástól a hivatalos és a tényleges gazdasági növekedés, 2019-ban is ez lesz a helyzet, vagyis a valós gazdasági növekedés a hivatalosan közzétett adatoktól elmaradhat. A globális kereskedelmi konfliktusnak nem lesz gyors megoldása, a következő negyedévekben folytatódhatnak az egyeztetések, és valamikor a 2020-as amerikai elnökválasztás előtt születhetnek komolyabb megállapodások, hogy Donald Trump azokkal is igazolja, hogy sikeres volt az első elnöki ciklusa.szerint akár már rövid távon is jöhetnek eredmények a tárgyalásokon, hiszen Donald Trumpnak szüksége van politikai sikerekre a kormányzati leállás és az ellene folyó nyomozásokkal kapcsolatos rossz hírek miatt.

Arra a közönségből érkező kérdésre, hogy számítanak-e a panelbeszélgetésben résztvevők idén Fed-kamatemelésre,elmondta, nagyon ritka az, hogy az amerikai jegybank újra kamatot emeljen, azután, hogy szünetet tart a kamatemelésben, így nagyobb a valószínűsége annak, hogy idén már nem lesz több Fed-kamatemelés.szerint is kicsi annak a valószínűsége, hogy idén kamatot emeljen az amerikai jegybank, szerinte viszont a Fed túlságosan is figyel a tőkepiacokra amikor meghozza döntését, pedig az amerikai munkaerőpiaci helyzet, az infláció és a gazdasági növekedés alapján már 3 százalék közelébe kellett volna emelni az amerikai alapkamatot.

A beszélgetés második felében a magyar gazdasággal kapcsolatos kérdésekre áttérve az egyik legfontosabb téma a bérinfláció volt.ezzel kapcsolatban elmondta, 2016-ban, amikor a bérek gyorsulása elkezdődött a jegybank álláspontja egyértelműen az volt, hogy a vállalatok rendelkeznek a szükséges profitabilitási tartalékkal, hogy kigazdálkodják a dinamikus béremelkedsét. Az elmúlt két évben az adatokszerint a jegybankot igazolták, miközben a bérek kétszámjegyű mértékben emelkedtek, az infláció a korábbi jegybanki várakozásoknak megfelelően alakult, így erre is szükség volt a 3 százalékos inflációs cél fenntartható eléréséhez. A helyzet azonban mostanra alaposan megváltozott. A béremelkedés inflációs hatása kapcsán a jegybank által leginkább figyelt mutató a teljes bértömegnek és a nominális GDP-nek a hányadosa, vagyis a bérhányad, amely mostanra 60 százalék közelébe emelkedett, ami miatt az MNB kommunikációja is megváltozott. A jegybank szerint a reálbérek emelésének legfontosabb feltétele a termelékenység gyors bővülése.egy érdekességre is felhívta a figyelmet a bérek alakulásával kapcsolatban: miközben a nagyvállalatoknál egyre gyorsuló béremelkedés volt látható, amivel a feszes munkaerőpiaci környezetre reagáltak, addig a kkv-knál jellemzően a minimálbér és az elvárt bérminimum változása határozta meg elsősorban a bérek dinamikáját. Az eltérő béremelkedési ráták hatására az agyelszívás jelensége felerősödhet, mivel a termelékeny, szakképzett munkavállalók inkább a nagyvállalatok magasabb bért igérő ajánlatait fogadják majd el várhatóan. A nagyvállalatok továbbra is képesek lesznek kétszámjegyű mértékben emelni a béreket, hiszen a bérköltségek aránya ott még mindig alacsony, kérdés, hogy a kkv-k is követik-e őket.

monetáris szigorításra számít a magyar jegybanktól, egyrészt az inflációs nyomás miatt, másrészt az inflációs várakozások is folyamatosan emelkednek, az időzítés azonban nagy kérdés, főleg a lazább EKB monetáris politika fényében, mivel azonban az MNB nagyobb súllyal veszi figyelembe a hazai, mint a nemzetközi gazdasági folyamatokat, ezért egyfajta szigorításra hamarosan sor kerülhet. Bakos Ádám szerint is sor kerülhet monetáris szigorításra.elmondta, hogy a jegybank folyamatosan nyomon követi az inflációs tendeciákat és a friss inflációs jelentésben átfogóan fogja értékelni a legújabb trendeket, tendenciákat.Arra a kérdésre, hogy Magyarország versenyképességének a javításához milyen lépésekre lenne szükség,elmondta, nem támogatja azt az elképzelést, hogy a fiatalok minél hamarabb fejezzék be tanulmányaikat, és kezdjenek dolgozni, mert azzal a hosszútávú növekedési kilátásokat rontjuk, szerinte az idegennyelv oktatás támogatására lenne szükség, hiszen ebben a tekintetben lemaradók vagyunk a régióban.szerint arra lenne szükség, hogy a pénzek elköltése minden területen a mostaninál hatékonyabb legyen, hiszen hiába költünk többet oktatásra vagy egészségügyre, ha nem hasznosulnak az ott elköltött forintok.az MNB 330 pontos versenyképességi programjából a kkv-kkal foglalkozó részt emelte ki, mivel szerinte ezen a területen érhető el jelentős növekedés, a potenciált jól jelzi, hogy a hazai nagyvállalatok termelékenységének csak közel harmadát éri el a kkv-k produktivitása. A probléma az, hogy a hazai kis és közepes vállalkozások nem használják a rendelkezésre álló technológiákat, ötödüknek még honlapja sincs, pedig a legtöbb ilyen jellegű beruházás nem túlságosan költségigényes. További gondot jelent, hogy a hazai kkv-szektor rendkívül elaprózott, a vállalatok nagy része mikrovállalkozás, ezért szükség lenne vállalati felvásárlásokra, egyesülésekre, hogy javuljon a mérethatékonyság.

A közönségből érkezett egy kérdés azzal kapcsolatban, hogy a beszélgetésben résztvevők mit gondolnak a hazai ingatlanpiac állapotáról, vajon túlfűtött-e, és hogyan alakulhatnak az árak a jövőben. A kérdésreelmondta, hogy országon belül azonban jelentősek az eltérések.szerint az állami támogatások fontos szerepet játszottak az árak emelkedésében, de vannak olyan kormányzati intézkedések, amelyek a túlfűtöttség ellen hatnak.kiemelte, hogy az ingatlanpiaci ciklusok hosszúak, így van még tere az ingatlanárak emelkedésének, az árnövekedés üteme azonban lassulhat.nem számít hirtelen áresésre, ugyanakkor úgy látja, hogy jelentősek a különbségek az ország egyes területein, van ahol túlfűtött, van ahol viszont alacsony a kereslet, és ezért nagyon nagyok lettek a különbségek.

utolsó kérdése a panelbeszélgetőkhöz az volt, hogy szerintük mibe érdemes most 10 millió forintot fektetni.nem túl meglepő módon a lakossági állampapírokat ajánlotta a képzeletbeli portfólióba.elismerte, hogy a portfólió kockázatmentes részébe ő is a hazai lakossági állampapírokat javasolná, a kockázatos portfóliórészbe 30-40 százaléknyi arányban globális részvényeket tenne, és érdemes feltörekvő piaci kötvényeket is tenni a hosszútávú portfólióba. A részvények közül elsősorban szektorokra és nem régiókra építene, felülsúlyozná a defenzívebb, magas osztalékhozamú részvényeket, emellett az új trendekbe fektetne, mint a robotika, az automatizáció vagy a vízgazdálkodás. Mivel hosszú távon a részvények felülteljesítik a kötvényeket, ezértis ajánl részvényeket a portfólióba, de szerinte aranyat is érdemes tartani, és pear2pear hitelezést említette, ami izgalmas terület, és a merészebbek akár ezen keresztül hitelezhetnek is vagy ilyen cégek papírjait vehetik.ehhez azt is hozzátette, hogy érdemes aktívan kezelni a portfóliókat, ahelyett, hogy hosszú távon egy-egy szektorra építenénk.