Gigantikus felvásárlást jelentett be az IBM

Az 1993-ban alapított Red Hat nyílt forráskódú szoftverek fejlesztésével foglalkozik, elsősorban vállalatok számára, az üzleti modellje, hogy előfizetéseket ad el terméktámogatásra, oktatásra és integrációra.

Az IBM stratégiája, hogy az előfizetéses szoftverek kínálatát erősíti, ahogy a hagyományos szoftverek értékesítései lassulnak és a szerverek iránti kereslet is csökken.Így az akvizíció jól beleillik az IBM stratégiájába, hiszen az előfizetés alapú bevételek súlyát nagyban növeli.

A Red Hat az egyike azon kevés vállalatnak a cloud computing szektorban, amelynél még a bevételek is növekszenek, de készpénzt is termel a cég - mondta el az IBM vezére, Ginni Rometty a Reutersnek adott interjúja során. Az akvizíció a növekedést támogató szinergiákról szól, nem a költségek csökkentéséről - tette hozzá.Az IBM várakozásai szerint 2019 második felében zárulhat le a Red Hat felvásárlása, 2020-ra és 2021-re fel is függeszti a saját részvény vásárlási programját a cég annak érdekében, hogy finanszírozni tudja az akvizíciót.Jelentős prémiumot fizet a Red Hatért az IBM, P/E ráta alapján magas árazási szint mellett vásárolja fel a céget a szektortársakhoz képest.

Az IBM jó példa arra, hogy a régi, nagy technológiai vállalatok felpörgették a felvásárlásokat, hogy piacot szerezzenek és erősítsenek a versenyben, különösen a cloud computing területén. Az IBM bízik abban, hogy a felvásárlás segít majd utolérni az Amazont, az Alphabetet vagy a Microsoftot.Az IBM a bevételek csökkenésével küzdött éveken keresztül, ezért új üzletágak felé fordult, például a mesterséges intelligencia területén fejlesztett. Megépítette a Watson nevű szuperszámítógépet és felvásárlások sorát vitte véghez: 2013-ban 2 milliárd dollárért megvette a Softlayer nevű cloud infrastruktúrát szolgáltató céget, 2008-ban pedig 5 milliárd dollárt adott az üzleti szoftvereket fejlesztő kanadai Cognos nevű vállalatért.A szektortársak hasonlóképpen tettek, a Microsoft 7,5 milliárd dollárt fizetett a GitHubért, a Broadcom a CA Inc nevű szoftverfejlesztőt vette meg 19 milliárd dollárért, az Adobe pedig a Marketóért fizetett 5 milliárd dollárt. A Dell számítógépgyártó pedig két évvel ezelőtt 67 milliárd dollárért vásárolta fel az EMC és ezzel együtt részesedést szerzett a vizualizációs szoftvereket gyártó VWware-ben is.