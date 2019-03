Gigász vetett szemet Szabóék családi ékszerére - Jöhet a terjeszkedés

A francia befektető viszont igazi gigász. Az LDC négy család tulajdonában van, és egyedül több csirkét dolgoznak fel, mint a teljes magyar piac kétszerese, árbevételük pedig nagyságrendileg a magyar GDP 3%-át teszi ki.

Mi még éppen a társaság magyar tőzsdei bevezetésének előkészítésével foglalkoztunk, de eközben még egy nagyobb hazai céget is felvásároltunk, annak minden átvilágítási, finanszírozási és operatív következményével együtt. Ezzel párhuzamosan zajlott az amúgy sem kicsi beruházási programunk és mindeközben az egész ágazatot megtépázta a baromfi influenza. Ebben a helyzetben jelent meg az LDC az életünkben és bonyolódott le hosszasan egy nemzetközi átvilágítás, befektetés, külső tanácsadókkal, adatszobával, többkörös due diligence-szel.

Az a véleményem, hogy egyértelműen globális lassulás felé haladunk. Ha ez már az idén bekövetkezik, akkor akár komoly válság is lehet belőle, ha viszont csak jövőre, akkor talán szerencsénk lesz és csak kisebb dekonjunktúrával szembesülhetünk. A cégünk szempontjából viszont ennek ellenére több okból is nyugodt vagyok.

CFO Masters November 8-ai konferenciánkon hét fő vehette át a kiemelkedő teljesítményt nyújtó pénzügyi igazgatóknak járó CFO Master 2018 díjat - jelentette be Fülöpné Bogdán Krisztina, a Commerzbank vezérigazgató-helyettese, a zsűri tagja. A magas rangú kitüntetést az alábbi személyek kapták alfabetikus sorrendben:



Gelencsér Zoltán, Vodafone

Hegedűs István, Borsodchem

Jakabos Ádám, UPC

Kardos Róza, Tranzit

Kotormán Mihály, KITE

Tordai Péter, E2

Török Krisztina, Stavmat



A konferenciáról

Igen, ugyanis a kollégáim a tudtom nélkül állították össze és küldték el a pályázati anyagot. A cégcsoportunk életében elég sok tranzakció zajlott az utóbbi időben, így nekem nem is volt feltűnő az anyag közös összeállítása, hiszen sokszor csináltunk már hasonlókat a legutóbbi tranzakciónk miatt az elmúlt évben is. Már csak akkor gyanakodtam, amikor a tulajdonosok és a kollégáim is ragaszkodtak ahhoz, hogy személyesen vegyek részt a konferencián.Örömöt és meglepődést. Egy nemzetközileg is elismert, tekintélyes prémium kategóriás pénzügyszakmai díjról van szó, így természetesen nagy megtiszteltetés olyan kollégák között állni, mint a Borsodchem, az E2 Hungary, a Vodafone, a KITE, vagy az UPC vezetői. Különösen, azért éreztük megtisztelőnek a díjat, mert magyar családi tulajdonban lévő vállalatként általában nehezebb az út a szakmai elismerésekig, mint egy nemzetközi nagyvállalatnak.Igen, a tavaly év elején hozott létre egy közös céget a francia LDC csoport és a Tranzit, az előbbi 70%-os részesedésével, ami eléggé megmozgatta a hazai, de még az európai baromfi ipart is. A magyar cég a víziszárnyas szegmensben addig is a legnagyobb hazai piaci szereplő volt, sőt Európában is vezető szerepet játszott, de emellett a brojlercsirke szegmensben is voltak pozícióink.A befektetéssel megnyílt a lehetősége annak, hogy az LDC tudásával és tőkehátterével, de a Tranzit égisze alatt meginduljon egy jelentős nemzetközi terjeszkedés és fejlesztés a dél-kelet- európai régióban. Távlatilag akár az is elképzelhető, hogy a Tranzit tulajdonosai, a Szabó család is beilleszkedjen az LDC-t tulajdonló családok közé.A szakmai zsűri elmondása alapján tudom, hogy keresik a CFO-díj odaítélése során a rendkívüli eseményeket, így pl. felvásárlást, tulajdonosváltást, vagy az üzleti környezeti kihívásait. Nos, a mi életünkben volt ebből bőven az elmúlt két évben.Nos, ha ez nem stresszelt helyzet, akkor nem tudom, mi az. Ezért nagyon büszke vagyok arra, hogy a kollégáim, az irányításom alatt álló pénzügyi-számviteli terület is meg tudott felelni ezeknek a kihívásoknak és a külföldi befektető sztenderdjeinek.Én könyvvizsgáló végzettséggel rendelkezem és feladataim közül is leginkább a számviteli és controlling témákat szeretem, ezért kiemelt kíváncsisággal követtem az ezirányú felvetéseket. Az átvilágítás során jól vizsgázott az egyébként magyar fejlesztésű és a saját igényeinkre szabott ERP rendszerünk, olyannyira, hogy a befektető belépése után is marad a rendszer, ami ilyen helyzetben messze nem általános. A kollégáim felkészültségében, az adatszolgáltatásban, a controlling reportingban a befektető visszajelzése alapján sem volt probléma. Eddig is komplett havi zárást csináltunk, beleértve a számos leányvállalatunkat is, és telephelyszintig lebontva az önköltségszámítást, ezt pedig a franciák nagyon méltányolták.A befektetést megelőző átvilágítás lebonyolítását, szervezettségét, szakmai célzottságát illetően viszont jó volt látni a francia kollégák tapasztalt fellépését. Mi magunk is rendelkezünk ilyen irányú tapasztalattal és sokat dolgozunk nemzetközi Big4-os tanácsadóval is, hiszen pl. az akkor 7-8 milliárd árbevételű Bátortrade eszközeit a Tranzit vette meg 2017 -ben, de az LDC ezirányú tudása meggyőző volt, ami jól jöhet majd a további - immáron közös - nemzetközi terjeszkedésben.A franciák bekerülésével alapvetően nem változott semmi operatív szinten sem, de vezetői szinten sem. Új tulajdonosi fórumok jelentek meg ugyan (pl. Felügyelő Bizottság), és minimálisan módosult az eddig megszokott menedzsment információs rendszer, valamint a controlling jelentésszolgálat, de ennyi. Várhatóan néhány éven belül át kell térnünk az IFRS elszámolásra is, amit én örömmel várok, mivel öndefinícióm szerint inkább számviteli szakembernek tartom magam. A szakmai vezetés, a bankkapcsolatok menedzselése pedig marad változatlanul - ahogy eddig - a Szabó család, elsősorban Szabó Ákos kezében.Először is globálisan folyamatosan nő az igény az élelmiszerre, azaz egy lassulás esetében sem omlik össze a piac, emellett az élelmiszeripar amúgy is hagyományosan kevésbé ciklikusan reagál a válságokra. A magunk részéről pedig rendszeresen gyűjtünk információkat a partnereinkről, ezeket monitorozzuk is, és rendelkezünk még saját ügyfélminősítési rendszerrel is. Mindemellett pedig hitelbiztosítással tesszük zárttá a rendszert. Ezért, figyelemmel a tőkehátterünkre, a belépő új tulajdonosra és a felkészült kollégáim által működtetett credit management modellünkre, én nem nézek riadtan a jövőbe.