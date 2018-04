Gigászi olajipari komplexum épül Indiában

A Saudi Aramco három indiai állami tulajdonú olajtársasággal karöltve valósítja meg a mega-finomítót India nyugati partvidékén. Emellett egy stratégiai partner bevonása is elképzelhető az Aramco szerint. A megvalósításra alapítandó konzorciumban az Aramco, illetve az indiai cégek 50-50 százalékban fognak részesedni.A Mumbaitól több mint 300 kilométerre délre létrehozandó finomító tervezett napi feldolgozó kapacitása 1,2 millió hordó, míg a petrolkémiai üzemek éves összkapacitása 18 millió tonna lesz. A tervezett komplexum a világ legnagyobb finomító és petrolkémiai üzemei közé fog tartozni, amelynek nyersanyaggal történő ellátását legalább 50 százalékban az Aramco fogja végezni.A bejelentés nem sokkal azt követően látott napvilágot, hogy az Aramco közölte, együttműködési megállpodást kötött a francia Total olajvállalattal egy mintegy 5 milliárd dolláros petrolkémiai beruházás megvalósításáról Szaúd-Arábiában, amely mintegy 8000 új munkahelyet teremt majd az országban.Az Aramco a világ legnagyobb olajtermelő vállalata, amely az utóbbi időben egymás után köti az új finomítás-kereskedelmi beruházásokról szóló szerződéseket világszerte; csak az elmúlt napokban összességében mintegy 20 milliárd dollárnyi finomítói és petrolkémiai fejlesztésről állapodott meg Franciaországban és az Egyesült Államokban. Emellett a nagy piacok között Kínában is finomítói tevékenysége fokozására törekszik, és ennek érdekében egyebek mellett a Sinopeccel és az Exxon Mobillal is közös vállalkozásokat indított.