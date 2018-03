Gyásznapot hozhat Trump terve a nyersanyagóriás szerint

Aggódom a globális hangsúlyeltolódás miatt, amelynek eredményeképpen az emberek világszerte hirtelen azt mondják, a szabad kereskedelem nem jó a világnak, ami különösen kedvezőtlen fejlemény az olyan társaságok számára, mint a BHP; hangosan fel kell szólalnunk ezen intézkedések ellen, mint amelyek az Egyesült Államok és a világ számára egyaránt rosszak. A szabad kereskedelem magától értetődően éltetője a világgazdaságnak, és arra számítunk, hogy a tengerentúli sajnálatos fejlemények ellenére is tovább virágozhat

A BHP Billiton és versenytársai számára csapást jelentene egy ilyen lépés, különösen, ha más országok is követnék az Egyesült Államok protekcionista és szabad kereskedelem-ellenes kereskedelmi politika kialakítását célzó példáját - idézte a Bloomberg Andrew Mackenzie-t, a társaság vezérigazgatóját.- tette hozzá Mackenzie, aki szerint a konfliktus és kétségkívül meglévő feszültségek ellenére az USA-nak és Kínának szorosan együtt kellene dolgoznia az ügyben.Donald Trump elnök az előző héten jelentette be, hogy 25 százalékos importvámot vezetne be az acél, 10 százalékot pedig az alumínium bevitelére. A lépés előzménye, hogy a tengerentúli fémtermelő vállalatok azt állították, a kínai és már országok alacsonyabb költségű termelése béklyóba kötik őket; az állítások nyomán hatósági vizsgálat is indult az Államokban. A kereskedelmi háború veszélyével fenyegető meglepő bejelentés nagy tiltakozást váltott ki világszerte, és a pénzpiacokon is zavart okozott.