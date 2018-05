Gyenge napja volt az amerikai tőzsdéknek

A befektetői hangulat romlása azzal magyarázható, hogy a Fed (amúgy a piaci várakozásoknak teljesen megfelelő) döntése mellé egy magabiztos magyarázatot adott. Eszerint a Fed a gazdaság helyzetével olyannyira elégedett, hogy folytatni tudja a kamatemelési ciklusát. Ettől némileg erősödhettek a kamatemelési várakozások. (A pragmatikusabb magyarázat szerint a piacok találtak egy ürügyet az esésre, pedig igazából a Fed információi semmilyen újdonságot nem hoztak.)

A befektetői pesszimizmus abból a szempontból nehezen érthető, hogy a gyorsjelentések szerint kirobbanó erőben van a vállalati szektor: 24 éve a legjobb első negyedéves jelentési szezont láthatjuk. A szép számokat egyik oldalról az árnyékolja be, hogy a kamatemelési várakozások erősödhetnek, másrészt viszont a globális növekedés túlérettségére vonatkozó jeleket is szívesen belelátja a piac az amerikai gazdaság kivételesen hosszú növekedési periódusába. (Persze ez esetben viszont nem lesz infláció és a kamatemelésnek is vége szakad - szóval nincs igazán konzisztens kép, ami az óvatosságot indokolná.)A 30 vezető iparvállalat Dow Jones indexe 174,48 ponttal, 0,72 százalékkal, 23 924,57 pontra esett.Az S&P 500-as mutatója 19,17 ponttal, 0,72 százalékkal gyengült, és 2635,63 ponton fejezte be a napot.A technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója 29,81 ponttal, 0,42 százalékkal lett kevesebb, és 7100,9 ponton zárt.