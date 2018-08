Gyenge hétfőt zártak az európai tőzsdék 2018.08.13 18:34 A meghatározó európai tőzsdeindexek gyengüléssel zártak hétfőn. A hangulatot a Törökországgal kapcsolatos aggodalom határozta meg. A frankfurti DAX fél százalékkal 12 358 pontig gyengült, a párizsi CAC 40 minimálisan, kevesebb mint 0,1 százalékkal 5412 pontig ereszkedett le, a londoni FTSE 100 index pedig 0,3 százalékkal 7642-ig süllyedt. A kereskedés hangulatát alapvetően befolyásolta a Törökország megrendült pénzügyi helyzetével kapcsolatos félelem, illetve az ennek továbbterjedésétől való aggodalom. A török hatás a szektorok között a banki részvényeket viselte meg leginkább, a török leánybankokkal rendelkező ING és az UniCredit árfolyama több mint 3 százalékot esett. Az egyes papírok között a leginkább figyelemreméltó teljesítményt - negatív értelemben - mégis a Bayer részvénye nyújtotta. A gyógyszergyár papírjának árfolyama 10 százalékkal zuhant egy pénteki tengerentúli bírósági döntés következtében. Ennek értelmében a 63 milliárd dollárért megvásárolt Monsanto vállalatot 289 millió dollár kártérítésre kötelezte egy San Franciscó-i bíróság. Az ítélet szerint a társaság, noha tudott arról, hogy Roundup nevű gyomirtója rákkeltő, erről mégsem tájékoztatta ügyfeleit. Az ítélet után valószínűsíthető, hogy további számos kártérítési pert indítanak a vállalat ellen. A Monsanto fellebbezett a döntés ellen.

Eséssel zárta a hétfői kereskedést a magyar tőzsde 2018.08.13 17:15 Bár a hétfői mélypontjáról a nap második felében felfelé mozdult el a hazai részvényindex, azonban a magyar tőzsde végül eséssel fejezte be a hétfői kereskedést, miután a nap folyamán a török devizaválság vetett árnyékot a kontinens részvénypiacaira. A BUX végül 477 pontos esés mellett 1,3 százalékkal került lejjebb, a pénteken nagyot eső OTP számára hétfőn is folytatódott a lejtmenet, a bankpapír 2,1 százalékos esés után 10 020 forinton zárta a napot. Rossz napja volt a Richternek is, a gyógyszergyártó papírjai 2,5 százalékos esés után 5010 forinton zártak, a Magyar Telekom mindemellett 1,2 százalékkal került lejjebb. A pozitív kivételt ezúttal a Mol részvényei jelentették, az olajcég papírjai 0,3 százalékos emelkedéssel zárták a hétfői kereskedést.

10 000 felett próbál megkapaszkodni az OTP 2018.08.13 16:42 A hétfői piaczárás felé közeledve mérséklődtek a mínuszok az európai tőzsdéken, a kontinens börzéi felfelé kapaszkodnak, a DAX index 0,3, a brit FTSE100 0,2 százalékkal került lejjebb, míg a francia CAC40 pénteki záróértéke fölé kapaszkodva 0,2 százalékkal került feljebb, a hangulatra azonban továbbra is árnyékot vet a török devizaválság. A magyar tőzsde is ledolgozott egy keveset a nap első felének eséséből, a BUX index 405 pontos mínusz mellett 1,1 százalékkal került lejjebb, a blue chipek továbbra is esnek, a Mol 0,3, a Magyar Telekom 1 százalékkal került lejjebb. A Richter mindemellett közel 2, míg az OTP 1,5 százalékkal került lejjebb. A bankpapír ezzel ismét a lélektani 10 000 forintos szint fölé került vissza.

Elmondta Elon Musk, honnan lenne pénz a Tesla kivezetésére 2018.08.13 16:15 Már két éve győzködi a szaúdi alap Elon Muskot, hogy vezesse ki a tőzsdéről a Teslát és nem véletlenül írta múlt héten a Tesla vezére, hogy biztosított a tranzakció finanszírozása - írja a Reuters. tovább a cikkhez...

10 000 közelébe esett az OTP, fontos támaszt tesztelhet a Richter 2018.08.13 15:46 Esnek az európai tőzsdék hétfőn, miután a részvénypiacokra a török devizaválság árnyéka vetül, a hazai részvényindex esetében is az eladók diktálják az ütemet, az OTP egészen a 10 000 forintos szint közelébe esett, míg a Richter is kiemelt támasz közelében jár. Mindemellett a Graphisoft Park fontos ellenállás közelébe érkezett meg. tovább a cikkhez...

Zuhan a török tőzsde, de az európai börzéken is eladók mutatják az irányt 2018.08.13 14:14 Továbbra is a török devizaválság aggasztja a befektetőket, a török pénzügyminiszter a hétvégén adott interjújában akciótervet jelentett be a piaci szereplők megnyugtatására, azonban Berat Albayrak a terv konkrét részleteiről nem beszélt. A török jegybank mai bejelentése sem javított érdemben a hangulaton, miután az ország központi bankja a bankrendszer likviditási helyzetének javítása érdekében csökkentette a török bankok számára előírt kötelező tartalékrátát, amelyet a befektetők egy része úgy értelmezett, hogy a török jegybank politikai okok miatt továbbra is vonakodik a kamatemeléstől. Kora délután a török elnök ismét megszólalt, azonban Erdogan szavai sem voltak képesek megnyugtatni a piaci szereplőket, az isztambuli részvényindex közel 6 százalékkal került lejjebb, míg a török tőzsdeindex komponensei közül a török szupermarket-lánc a Migros Ticaret papírjai teljesítettek a leggyengébben, a társaság papírjai 17,8 százalékkal kerültek lejjebb. Az európai tőzsdéken is az eladók diktálják az ütemet, a CAC40 0,1, a brit FTSE100 0,5 százalékkal került lejjebb, a milánói börze 1,4 százalékot esett, míg a DAX index 67 pontos mínusz mellett közel 0 0,6 százalékkal került lejjebb. A német tőzsde komponensei közül a bankpapírok továbbra is gyengélkednek, a Deutsche Bank 2,3, a Commerzbank papírjai 1,6 százalékkal kerültek lejjebb. A leggyengébben azonban a Bayer részvényei teljesítenek, a német gyógyszergyártó papírjai 12,2 százalékos zuhanás után ötéves mélypontra estek, miután a Bayer által nemrégiben megvásárolt Monsantót 287 millió dolláros bírság megfizetésére kötelezték a társaság által gyártott, rákkeltő gyomirtó miatt.

Éppen az ellenkezőjét teszi Szaúd-Arábia annak, mint amit ígért 2018.08.13 14:11 Júliusban 41 ezer hordóval napi 32,3 millió hordóra nőtt a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) termelése. A szervezet jelentése szerint ugyanakkor meglepetésre csökkent az egyik legnagyobb termelő, Szaúd-Arábia olajtermelése, annak ellenére, hogy június végén ezt közös megállapodásban vállalta, illetve hogy erre állítólag Donald Trumpnak, az Egyesült Államok elnökének is ígéretet tett. tovább a cikkhez...

10 000 alatt az OTP 2018.08.13 13:08 A török devizaválság és annak tovagyűrűző negatív hatásai miatt lefelé pénteken nagyot estek az európai tőzsdék, azonban a hét első napja sem hozott megnyugvást, a kontinens börzéin ismét az eladók ragadták magukhoz az irányítást. A magyar tőzsde is eséssel indította a napot, a negatív részvénypiaci hangulat közepette a hazai részvényindex a kereskedés második felére ráfordulva még tovább esett, a BUX index 3,1 milliárd forintos forgalom és 643 pontos mínusz mellett 1,8 százalékkal került lejjebb. Esnek a blue chipek is, a Magyar Telekom 1,4, a Richter közel 1,5, a Mol pedig 1,2 százalékkal került lejjebb, mindemellett az OTP közel 2,4 százalékkal került lejjebb, a bankpapír ezzel a 10 000 forintos szint alá került.

Továbbra is Törökország aggasztja a befektetőket 2018.08.13 12:55 A török árfolyamválság vet árnyékot az európai börzékre a hétfői kereskedésben, bár a török pénzügyminiszter a hétvégén a líra további gyengülését megakadályozni hivatott intézkedés-csomagot lebegtetett meg, míg a török jegybank ma reggeli közleménye szerint az ország központi bankja minden lehetséges eszközzel segíteni kívánja a török kereskedelmi bankokat, azonban ez sem tudta maradéktalanul megnyugtatni a piaci szereplőket, a török tőzsde 4 százalékkal került ma lejjebb, miután a jelentős hétfői esés közepette több török részvény kereskedését is ideiglenesen felfüggesztették ma, miután azok napi limittel estek. Az európai börzéken ismét az eladók ragadták magukhoz az irányítást, a török devizaválsággal kapcsolatos aggodalmak hatására továbbra is a kockázatkerülés dominál, a francia CAC40 0,3, a brit FTSE100 0,5, míg a DAX index 73 pontos esés mellett 0,6 százalékkal került lejjebb. A német tőzsdeindex komponensei közül a Bayer papírjai teljesítenek a leggyengébben, miután a nemrégiben a Bayer tulajdonába került vállalatot, a Monstantót közel 290 millió dolláros bírság megfizetésre kötelezték a cég rákkeltő gyomirtója miatt. Mindemellett a bankpapírok továbbra is gyengélkednek, a Deutsche Bank részvényei 2,5, a Commerzbank papírjai pedig 1,7 százalékkal kerültek ma lejjebb. Tovább adták a török kitettséggel rendelkező pénzintézetek papírjait is, a spanyol BBVA 3,9, az UniCredit 3,2, míg a BNP Paribas részvényei közel 1 százalékkal kerültek ma lejjebb.

Egyre közelebb a 10 000-hez az OTP 2018.08.13 12:12 A hétfői kereskedés második felére ráfordulva továbbra is a kockázatkerülés az irányadó az európai részvénypiacokon, miután a török árfolyamválság-, és annak továbbterjedésével összefüggő félelmek vetnek árnyékot a befektetői hangulatra. Míg az irányadó részvényindexek esnek, a régiós indexek azonban felemás képet mutatnak, a lengyel tőzsde emelkedik, a WIG mérsékelt, 0,2 százalékkal került feljebb, a prágai tőzsde mindemellett 0,3, míg az osztrák tőzsde 1,3 százalékkal került lejjebb. A hazai börzén is az eladók diktálják az ütemet, a BUX 2,2 milliárd forintos forgalom és 494 pontos esés mellett közel 1,4 százalékkal került lejjebb, a nagypapírok is kivétel nélkül esnek, a Magyar Telekom 1,2, a Mol 1,3 százalékkal került lejjebb, a Richter közel 1,9 százalékkal került lejjebb, míg az OTP sem talált magára, a pénteki hatalmas zuhanása után a bankpapír tovább esik, az OTP közel 1,4 százalékkal került ma lejjebb, egyre közelebb kerülve a lélektani 10 000 forintos szinthez.

Fontos szintet tört le a Konzum 2018.08.13 11:44 Tovább esik a magyar tőzsde, de a Mészáros Lőrinc érdekeltségi körébe tartozó részvények is esnek hétfőn, a CIG Pannónia 1,2, az Appeninn 1,3, az Opus pedig közel 2,1 százalékkal került ma lejjebb, nem indult jól a hét a Konzum számára sem, amelynek részvényei 2,6 százalékkal került lejjebb. A Konzum grafikonjára pillantva látható, hogy az árfolyam letörte a 2715-2700-as támaszzónát, megnyitva ezzel az utat a további lejtmenet előtt.

Felpattant a Waberer’s 2018.08.13 10:28 Felpattant a Waberer's A Waberer's a keddi piaczárás után publikálta második negyedéves gyorsjelentését, amelyből kiderült, hogy bár a társaság árbevétele a végrehajtott áremeléseknek és a Link akvizíciójának köszönhetően emelkedett, azonban a megugró költségek és az áremelés miatti alacsonyabb kapacitáskihasználtság következtében jelentősen csökkent a profitabilitás, a veszteséges negyedévről beszámoló Waberer's révényei az elmúlt hét második felében újabb és újabb történelmi mélypontra estek. A társaságot követő Renaissance Capital pénteken friss elemzéssel jelentkezett, a társaság elemzői bár visszavágták a Waberer's részvényeire vonatkozó célárukat, azonban megerősítették a cég papírjaira vonatkozó vételi ajánlásukat. Mindemellett érdemes kiemelni, hogy a Renaissance Capital elemzői továbbra is optimisták, a módosított, 4667 forintos célárfolyam 68,4 százalékos felértékelődési potenciált jelent a részvény pénteki záróárához képest. A hétfői kereskedés első felében a Waberer's részvényei felpattantak, a cég papírjai közel 1,1 százalékkal kerültek feljebb.

Egyre nagyobb az esés a magyar tőzsdén 2018.08.13 09:54 Míg az európai részvénypiacokon is a kockázatkerülés dominál a török árfolyamválság miatt, a magyar tőzsdén is egyre nagyobb az esés, a BUX index 364 pontos mínusz mellett közel 1 százalékkal került lejjebb. A blue chipek kivétel nélkül esnek, a Mol 1,2, a Magyar Telekom 1,5, a Richter részvényei 1,6 százalékkal kerültek lejjebb, míg a napot a jelentős pénteki zuhanás után óvatos emelkedéssel indító OTP részvényei is lefordultak, a bankpapír 0,9 százalékkal került ma lejjebb.

Esnek az európai tőzsdék 2018.08.13 09:49 A török árfolyamválság vet árnyékot az európai börzékre a hétfői kereskedésben, bár a török pénzügyminiszter a hétvégén a líra további gyengülését megakadályozni hivatott intézkedés-csomagot lebegtetett meg, míg a török jegybank ma reggeli közleménye szerint az ország központi bankja minden lehetséges eszközzel segíteni kívánja a török kereskedelmi bankokat, azonban ez sem tudta maradéktalanul megnyugtatni a piaci szereplőket, a líra a dollárral szemben a reggeli erősödési kísérlete után ismét a 7-es szint közelében, míg az isztambuli tőzsde 2,3 százalékkal került ma lejjebb. Az európai tőzsdék is esnek, a CAC40 0,3, a DAX 0,6, míg a milánói börze 0,7 százalékkal került lejjebb, a bankpapírokat ma is adják a befektetők, a török kitettséggel rendelkező pénzintézetek papírjai ma is esnek, a spanyol BBVA 2,8, az UniCredit 2,2, míg a BNP Paribas részvényei 1,1 százalékkal kerültek ma lejjebb.

Hatalmasat zuhantak a Bayer részvényei 2018.08.13 09:27 Nagy eséssel indítja a hét első napját a Bayer, miután egy amerikai bíróság közel 290 millió dolláros bírság megfizetésére kötelezte a közelmúltban a német Bayer tulajdonába került vállalatot, a Monsantot. Az esküdtszék felelősnek mondta ki a közelmúltban a Monsantót abban, hogy - miközben tudott Roundup nevű gyomirtója rákkeltő hatásáról - nem tájékoztatta vásárlóit a szer használatának lehetséges következményeiről. A júniusban kezdődött per a maga nemében az első volt: először mondták ki bíróságon, hogy a glifozátot tartalmazó Roundup gyomirtó rákkeltő, és először nyert pert ez ügyben az egyik áldozat. A döntést követően a Bayer részvényei hatalmasat zuhantak, a társaság részvényei 9,1 százalékkal kerültek lejjebb, ami több mint kétéves mélypontot jelent.

Az európai börzéken is eladók diktálják az ütemet 2018.08.13 09:14 A jelentős pénteki zuhanás után továbbra is eladók mutatják az utat az európai tőzsdék számára, a török árfolyamválság árnyékot vet a részvénypiacokra, a DAX index 0,6, a CAC40 0,2 százalékkal került lejjebb a hétfői piacnyitás után A líra pénteki összeomlása után a török pénzügyminiszter a hétvégén akciótervet lebegtetett meg a befektetők megnyugtatására, amelynek végrehajtását hétfőn meg is kezdenék, azonban Berat Albayrak a Hürriyetnek adott interjújában nem árult el részleteket a terv részleteivel kapcsolatban.

Eséssel indul a hét a magyar tőzsdén 2018.08.13 09:02 Eséssel indul a hétfői kereskedés a magyar tőzsdén, a BUX index 115 pontos mínusz mellett 0,3 százalékkal került lejjebb, a Mol 1,3, a Magyar Telekom 1, a Richter pedig 0,7 százalékkal került lejjebb. A pénteken hatalmasat zuhanó OTP mérsékelt emelkedéssel indította a napot, az OTP 0,4 százalékkal került feljebb a hétfői piacnyitás után.

Az oroszok is nagyot bukhatnak Törökország vergődésén 2018.08.13 08:41 Mintegy 28%-ot, vagyis közel 1 milliárd dollárt veszített értékéből a török Denizbank azóta, hogy Dubaj legnagyobb bankja, az Emirates NBD a közelmúltban adásvételi szerződést kötött róla az orosz Sberbankkal. A Bloomberg szerint elemzők úgy spekulálnak, hogy még újratárgyalhatják a tranzakciót, ami jókora bevételkiesést hozhat az oroszoknak. tovább a cikkhez...