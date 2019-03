Gyengüléssel zártak az európai tőzsdék 2019.03.07 18:31

A mutatók az Európai Központi Bank csütörtöki ülését követően fordultak le, miután az EKB lefelé módosította az idei és jövő évre vonatkozó növekedési előrejelzését. Ezt megelőzően még emelkedtek, illetve előző napi zárószintjük közelében tartózkodtak az indexek. Az EKB emellett a hitelezés élénkítését célzó újabb program idén szeptemberi indulását is bejelentette, ahogyan azt is, későbbre tolódott az első kamatemelés várt időpontja is.

A londoni FTSE 100 index fél százalékkal, míg a frankfurti DAX irányadó mutatója ennél valamivel nagyobb, a párizsi CAC 40 pedig kisebb mértékben gyengült.

Az európai gazdaság kilátásaival kapcsolatos aggodalom felerősödése gyakorlatilag minden szektorban éreztette hatását. Az autó- és nyersanyagipari cégek mellett a bankok részvényei is jelentősebb mértékben gyengültek. Az átlagnál is jóval nagyobbat, csaknem 7 százalékkal esett az Axel Springer papírja, miután a cég stagnáló-gyengülő eredményvárakozást közölt 2019-re. Emellett a Hugo Boss árfolyama is közel ekkora zuhanást szenvedett el, miután az értékesítések viszonylag lassabb idei növekedését vetítette előre.