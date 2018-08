Tegnap tette közzé második negyedéves beszámolóját a Masterplas t, a társaság árbevétele közel 14 százalékkal 26,97 millió euróra emelkedett a második negyedévben, az EBITDA 33 százalékkal 2,06 millió euróra nőtt, míg az adózott eredmény 95 százalékkal 1,65 millió euróra emelkedett. A jelentős profitnövekedés elsősorban a bevételek növekedésének és az árrések bővülésének volt betudható, azonban a második negyedévben ehhez forint nagymértékű árfolyammozgása miatt jelentős nyereség is hozzájárult. A Masterplast menedzsmentje optimista, a társaság további növekedéssel számol a második félévben, elsősorban a magyar, az export és a lengyel piacokon prognosztizált növekedéseinek tulajdoníthatóan. A befektetők kedvezően fogadták a társaság gyorsjelentését, a Masterplast árfolyama 3,1 százalékkal került ma feljebb.

Alapvetően kedvező az építőipari környezet a Masterplast fontosabb piacain, ennek köszönhető, hogy a bevételek 14 százalékkal nőttek, de mivel a vállalat saját gyártása hatékonyabbá vált, a kereskedelmi árrés pedig több piacon is bővült, az üzemi eredményhányad is javult, az pedig már csak hab a tortán, hogy a kedvező árfolyamhatások miatt jelentős nyereség került elszámolásra, részben ennek tudható be, hogy a Masterplast profitja közel duplájára emelkedett. A menedzsment optimista, további növekedéssel számol a második félévre.

