Csütörtökön tette közzé gyorsjelentését a Bayer, a német gyógyszergyártó bevétele 42,4 százalékkal 13,015 milliárd euróra emelkedett, a magasabb bevételek mögött elsősorban a Monsanto akvizíciója húzódott meg. Az EBITDA 4,188 milliárd euróra nőtt, felülteljesítve a Reuters elemzői konszenzusának 4,12 milliárd eurós várakozásait, a társaság egy részvényre eső, tisztított eredménye 13,8 százalékkal 2,55 euróra emelkedett a korábbi év hasonló időszakával összehasonlítva. A társaság közzététele szerint a 13 400 felperes nyújtott be kártérítési igényt a cég ellen, mivel szerintük a cég glifozátot tartalmazó gyomirtója okozhatta betegségüket, szemben a januári 11 200 kereset-számmal. A Bayer mindemellett bejelentette, hogy a társaság egy kaliforniai bíróságon fellebbezett a bíróság korábbi ítélete ellen, amelyek értelmében a cégnek 78 millió dolláros kártérítést kell fizetnie, mivel a Monsanto glifozát tartalmú gyomirtója rákot okozhatott. A Bayer gyorsjelentését kedvezően fogadták a piaci szereplők, a Bayer árfolyama 3,2 százalékkal került ma feljebb.

Jóval kevesebb autót adott el az idei első három hónapban a PSA Csoport, mint tavaly, ami részben annak tudható be, hogy Iránban felfüggesztette a tevékenységét a cégcsoport, viszont ha ezt a hatást kiszűrjük, akkor is nagy volt a visszaesés. Ennek ellenére a vállalat bevételei nagyjából szinten maradtak, ami annak köszönhető, hogy kedvező irányba mozdult a termékmix, és a korábbinál magasabb áron adja autóit a cégcsoport.

Európában is felpörög a vállalati gyorsjelentési szezon 2019.04.25 08:41

Mi történt tegnap a tőzsdéken?

A tengerentúli tőzsdék a keddi csúcsdöntés után az irányt keresték a tegnapi nap első felében, azonban a beérkező vállalati gyorsjelentések ezúttal nem bizonyultak meggyőzőnek a befektetők számára és az indexek nem voltak képesek tovább emelkedni. A szerdai piaczárás felé közeledve a tengerentúli tőzsdék lefordultak, az amerikai részvényindexek végül mérsékelt eséssel zárták a szerdai kereskedést, a Dow végül 59 pontos esés mellett 0,2 százalékkal került lejjebb, míg az S&P500 és a Nasdaq egyaránt 0,2 százalékos eséssel zárta a hét harmadik napját.

Szerdán tette közzé gyorsjelentését a Microsoft, a társaság bevétele 14 százalékkal 30,57 milliárd dollárra nőtt, felülteljesítve a 29,84 milliárd dolláros elemzői várakozásokat, míg a társaság egy részvényre jutó eredménye 96 centről 1,15 dollárra nőtt. A vártnál kedvezőbb számok mögött nagyobb részben a Windows-ból származó bevételek növekedése, és a társaság jól teljesítő felhő üzletága állt, a Microsoft árfolyama 3,2 százalékkal került feljebb a zárás utáni kereskedésben.

A szerdai piaczárás után tette közzé gyorsjelentését a Tesla is, a társaság első negyedéves beszámolójában az árbevétel, a nettó eredmény és az egy részvényre jutó veszteség tekintetében is alulmúlta az elemzői várakozásokat, másrészt a két korábbi nyereséges negyedéve után ismét veszteséget volt kénytelen elkönyvelni az amerikai elektromosautó-gyártó. A menedzsment előrejelzései szerint vállalat szabad cash flowja a következő negyedévekben, beleértve a soron következő második negyedévet is, pozitív lesz. Ráadásul az értékesítések felpörgetésének, valamint a költségek lefaragásának köszönhetően a Tesla jelentősen csökkenti majd veszteségét a második negyedévben, míg a harmadik negyedévtől ismét nyereségesen működhet.

A nap első felének mínuszait ledolgozva kora délután ismét emelkedni kezdett a magyar tőzsde, majd a szerdai piaczárás felé közeledve újabb emelkedő hullám indult, a BUX végül 318 pontos plusz és 0,7 százalékos emelkedés mellett 43 563 ponton zárt, ami újabb történelmi zárócsúcsot jelentett. A blue chipek felemásan teljesítettek, az OTP 0,1 százalékos esés után 12 970 forinton zárt, míg a Magyar Telekom 1,3 százalékkal került lejjebb, a telekomcég papírjai 456 forinton búcsúztak a hét harmadik napjától. A Mol mindemellett 2,1 százalékos emelkedés után 3450 forinton zárt, míg a Richter 0,9 százalékkal került feljebb, a gyógyszergyártó részvényei 5895 forinton fejezték be a szerdai kereskedést.

Mik az előjelek mára?

A japán tőzsde kivételével esnek az ázsiai tőzsdék csütörtökön, a Nikkei 0,5 százalékos erősödése mellett a hongkongi tőzsde 0,2 százalékkal került lejjebb, míg a sanghaji tőzsde 1,4 százalékot esett. Ázsia más részein is borús hangulatban telt a hét negyedik napja, a dél-koreai Kospi 0,4 százalékos esése mellett a szingapúri tőzsde 0,2 százalékkal került lejjebb. Az amerikai határidős részvényindexek felemásan teljesítenek ma reggel, míg a határidős DAX 12 pontos emelkedése 0,1 százalékos erősödést vetít előre a csütörtöki piacnyitásra.

Mi mozgatja a tőzsdéket?

A hét negyedik napján csupán egy fontos makroadat érkezik majd a tengerentúlról, a befektetők a vállalati gyorsjelentésekre fókuszálnak majd a nap folyamán, miután Európából és az Egyesült Államokból számom vállalat teszi majd közzé legfrissebb számait. Európában többek között a Bayer, a Wirecard és a Barclays beszámolóira figyelnek a befektetők.

Mire érdemes ma figyelni?

Csütörtökön az ÁKK kötvényaukciót tart, míg az Egyesült Államokból a márciusi tartós cikkek rendelésállományára figyelnek a befektetők.

Csütörtökön teszi közzé beszámolóját többek között a Starbucks, az Amazon, a Ford és az Intel is.

Mi történt eddig a tőzsdéken?