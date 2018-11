Gyorsjelentésekre kapkodjuk a fejünket itthon

Ma az Európai Bizottság várhatóan publikálja őszi gazdasági előrejelzését, többek között a magyar gazdasággal kapcsolatban is friss prognózist tesznek közzé. Emellett a KSH is két fontos statisztikával jön, az ipar szeptemberi és az infláció októberi alakulása lesz lényeges, utóbbi elsősorban a forint és az MNB számára tartogathat információkat.

A német Commerzbank továbbra is nagy átalakítási tervére koncentrál, több mint felével csökkent az idei harmadik negyedéves profitja éves alapon.

A fontosabb eredménysorokon összességében a várakozásokat alulmúló számokat tett közzé a Richter, a társaság árbevétele visszaesett a harmadik negyedévben, miután a Richter forgalmára negatívan hatott az Esymaból származó árbevétel vissszaesése, valamint a vállalat romániai nagykereskedelmi leánycégének kieső árbevétele is. A vártnál gyengébb árbevétel és bruttó fedezet mellett a társaság üzemi eredménye bár kismértékben felülteljesítte a várakozásokat, azonban az adózott eredmény jelentősen elmaradt a várakozásoktól és a korábbi év hasonló időszakával összehasonlítva a profit 44,1 százalékkal esett vissza.

Jól alakulnak a Magyar Telekom bevételei, lassan a készülékértékesítés és az állami megrendelések kielégítése lesz a vállalat fő profilja, ezekből egyre több bevétel származik, de ezeknek a profittartalma kisebb, mint a hagyományos tevékenységeké, ráadásul a költségek is emelkednek, emiatt csökkent most a profit. Ami a befektetők számára azonban még ezeknél is fontosabb: maradt a 25 forintos osztalékjavaslat, amivel több mint 6 százalékos osztalékhozamot nyújtanak a Telekom-részvények.

tovább a cikkhez...