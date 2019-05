Ha csak egy dolog van, amire a céged pénzét költöd, ez legyen az!

Ami a munkaerőpiaci tartalékot illeti, a dolgozók közel 15%-a szürkén vagy feketén foglalkoztatott a kormány ellenőrzése szerint, és ez nem csak kis cégekre igaz, hanem jellemző "a kerítésen belüli fekete foglalkoztatás" is, vagyis a multik beszállítói, munkaerő-kölcsönzőin keresztül feketén alkalmaznak munkatársakat. Nálunk ezen kívül sokkal kevesebb diák dolgozik, mint Nyugat-Európában, csak mert az iskolaszövetkezetek monopolhelyzetben uralják a piacot

Ha egy forintja van a cégnek, akkor azt javaslom, hogy közvetlen vezetők képzésére költsék el, mert ők azok, akik miatt elmennek az emberek, vagy akik motiválttá tudják tenni őket, hogy ott maradjanak. Aztán ha van még pénz, lehet szép irodára, karácsonyi partira, gyümölcsnapra költeni, de a legfontosabb mégiscsak a közvetlen vezetők kérdése

Maradéktalanul el tudjuk látni a feladatainkat, de évek óta érzékeljük a hiányt a szakképzett fizikai munkaerő keresésénél, és újabban már a szellemi munkavállalók esetében is

Mi kell a munkavállalóknak?

Ez egy olyan állapot, amiben könnyű figyelmen kívül hagyni a jeleket, hiszen közben ezzel keresed a kenyeredet, és adott esetben sok ember függ tőled, a pénzedtől. Pont ezért a kiégést és a stresszkezelést központi helyen kellene kezelnie minden cégnek

Digitalizált HR-megoldások

Az iparág ezidáig szinte egyáltalán nem épített a személyes kapcsolatokban rejlő hatalmas potenciálra; megfelelően motiválva egy nagy közösséget arra, hogy ossza meg velünk, hogy ki az, aki éppen munkát keres a környezetében, olyan információhoz jutunk, amit eddig a szolgáltatók csak nagyon nem hatékonyan és manuálisan tudtak megszerezni. A személyes kapcsolatokra támaszkodva csak olyan jelöltekkel kell kapcsolatba lennünk, akikről már pontosan tudjuk, hogy váltani szeretnének. Ez hatalmas hatékonyság-növekedéssel járhat

Milyen lesz a jövő munkahelye?

Nálunk ez olyannyira működött, hogy kezdetben 2 évig önkéntes fiatal szakemberek működtek közre a szaklap életében

Nálunk az, hogy valaki kisgyermekes anya vagy apa, nem jelent hátrányt, nem diszkrimináljuk emiatt, mindenki azonos esélyekkel indul. Nekem is van három gyerekem, tudom, mivel jár ez. Épp ezért próbálunk olyan feltételeket megteremteni, ami megkönnyíti a családos munkavállalók helyzetét

A mára szinte minden szektorra jellemző ágazati szintű munkaerőhiány, a nyomában járó erőteljes bérnyomás, a munkavállalók szükségletek szintjén jelentkező igényeinek drasztikus változása mind-mind új kihívások elé állítják a HR-szakembereket és cégvezetőket. Május 23-án, a Portfolio HR Revolution 2019 konferenciáján hazai cégvezetőkkel és HR-szakemberekkel együtt arra keressük a választ, hogy hogyan lehet kezelni a jelenlegi munkaerőpiaci helyzetet, hogyan lehet növelni a hatékonyságot és milyen szervezetfejlesztési megoldásokat érdemes eszközölni.Az elmúlt hetekben több, a konferencián is felszólaló szakemberekkel készítettünk interjút., aaz első szekcióban fog előadni, Miért nincs munkaerőhiány Magyarországon címmel. A Portfolio-nak adott interjújában arról beszélt , Magyarországon még vannak tartalékok a munkaerőpiacon annak ellenére, hogy a munkanélküliségi ráta 4% alatti.- mondta Baja Sándor, aki szerint a cégeknek lépnie kell, ha meg akarják tartani a munkavállalókat.- mondta., azrészt vesz majd az első szekció vezérigazgatói kerekasztal-beszélgetésén. mondta a Portfolio-nak.Megoldásként többek között duális képzési programok indításával reagáltak: immár 6 magyarországi nagyvárossal működnek együtt szakképzési, míg 4 hazai felsőoktatási intézménnyel villamos- és gázmérnök-képzési területen. Emellett kihelyezett villamosenergetikai tanszéket működtetnek közösen a Debreceni és a Pécsi Tudományegyetemmel. Az utánpótlás nevelésében hasonlóan fontos szerep jut saját alapítású mérnökirodájuknak is.A konferencia második szekciójában tart előadást, aki korábban topmenedzserként dolgozott, most árufeltöltő. A Pénzcentrumnak adott interjújában arról beszélt, amíg magas beosztásban dolgozott és milliókat keresett, a stressz élete szerves része volt, nem egyszer a mentő vitte el.- mondta. Hangsúlyozta, a klasszikus munka-magánélet egyensúly magas pozícióban véleménye szerint nem valósítható meg. Úgy fogalmaz, nehéz elengedni a hatalmat és a presztízst, nem véletlen, hogy kevés menedzser fordít hátat és kezd újra mindent, legalulról. Hammer to Fall - Avagy miért nem működik egy szervezeten belül a HR kommunikáció!? című előadásában arról beszél majd, mi kell valójában a munkavállalóknak, mit tehetnek a cégek, hogy megtartsák a jó munkaerőt., aa toborzási folyamat átalakulásáról tart majd előadást és részt vesz egy panelbeszélgetésben is. mondta a Portfolio-nak adott interjúban, melyben arról is beszélt, országonként eltérő a munka- és toborzási kultúra, az egyik magyar specifikum például, hogy a cégek titkolják a fizetési szinteket.A konferencia negyedik szekciójában a vezérigazgatók és HR-szakemberek arra keresik majd a választ, mi kell ahhoz, hogy valaki megbízható, kedvelt és népszerű munkáltató legyen, és mindez hogyan néz ki a költségek szintjén.A Márkaépítés és az egészséges szervezetfejlesztés című panelbeszélgetésen részt vesz majd, a, aki májusban a Portfolio-nak beszélt arról , fontos az employer brandinggel foglalkozni, mert nagyon kevés munkáltató tudja azt magáról, hogy ő milyen munkáltató, és eközben a munkavállalók sem tudják, milyen cégek vannak, azoknak milyen értékei vannak, hol tudnak dolgozni. Nem is volt eddig ezeket hol összehasonlítani. Most javul a helyzet, egyre több olyan platform van, ahol ezeket meg lehet nézni.Arról is beszélt, a megtartásban a vezetőknek hatalmas szerepe van: minden szegmensben és cégméretben kulcskérdés lehet, hogy a management mennyire képes vezető lenni, nem pedig "főnökség", és mennyire képes hatással lenni a saját embereire., aa is részt vesz a panelbeszélgetésben. A Portfolio-nak adott interjújában kitért arra is , hogy az y, z generációnak ma már nem a pénz a legfontosabb egy munkahelyen, hanem a közösség, valamint hogy formálhassák a kereteket és ne csak megmondják nekik, mit csináljanak. Úgy fogalmazott, fontos, hogy a fiatal munkavállalók sajátjuknak érezzék a munkahelyet, amely keretein belül egy olyan ügyért dolgoznak szívesen, amellyel könnyen tudnak azonosulni.- mondta., az amerikaiszintén ott lesz a május 23-ai konferencián. Arról, hogy hogyan lehet megtartani a jó munkavállalókat, a Portfolio-nak adott interjújában azt mondta , a dolgozók lojalitását a béren felül számos dolog befolyásolja, köztük a juttatási csomag és a kedvező és rugalmas munkakörnyezet is.- mondta, hozzátéve, a home office is természetes, és a kötetlen munkaidő sem gond.Az egész napos rendezvényen - ahogy a fentiekből is látszik - , a HR-szakmát érintő legfontosabb kérdéseket járjuk majd körbe. Szó lesz többek között HR költség-tervezésről, a digitalizált HR-megoldásokról, a legfrissebb szervezetfejlesztési megoldásokról.Aki még mindig bizonytalankodna, annak ajánljuk a konferencia adatlapján elérhető programot és előadóink, beszélgetőpartnereink teljes névsorát