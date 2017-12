Ha igazán menőnek érzed magad, fogadj a bitcoin ellen

CFD ( Contract for Difference)

Tőkeáttételes kereskedés

Kérjünk kölcsön, hogy shortoljuk a bitcoin

Futures kontraktusok

Shortolhatunk bitcoin ETN-t

Az utóbbi évek egyik leggyorsabban terjedő kereskedési instrumentuma a CFD-k voltak, melyek legnagyobb előnye, hogy viszonylag kis összegekkel is fel lehet venni különböző határidős pozíciókat, ezért a kisbefektetők körében is nagy népszerűségben örvend. Azt azonban fontos hozzátenni, hogy a CFD-k nem biztosítják ugyanazokat a jogokat, mint a mögöttes termékek, továbbá tőkeáttételes kereskedést is lehetővé tesz, ami tovább növeli a kockázatot.Egy másik népszerű lehetőség a bitcoin shortolására a tőkeáttételes kereskedés. Itt gyakorlatilag a befektetők hitelt vesznek fel attól a cégtől, ahol kereskednek, megtöbbszörözve ezzel a saját tőkéjüket, így nagyobb mértékben profitálhatnak, vagy éppen veszíthetnek az árfolyamváltozásból. A tőkeáttél mértéke cégenként eltér, az egyik legnagyobb bitcoin tőzsdén, a Bitfinexen a tőkénknek a pozíciónk 30 százalékát el kell érnie. Egyébként az utóbbi napokban meglehetősen sok volt a shortos is, hétfőn például a bfxdata.com adatai alapján 19 188 short pozícióra 23 931 long pozíció jutott.A legtöbb tőzsde, mely engedélyezi a tőkeáttételes kereskedést azt is lehetővé teszi az ügyfelei számára, hogy fedezet nélkül bitcoint kérjenek kölcsön. Ez egyébként egy kevésbé kockázatot mdószer arra, hogy a bitcoin esésére fogadjunk.Egyelőre ez a lehetőség még nem éles, azonban nem kell már sokat várni, ugyanis a chikágói értéktőzsde, a CME ma bejelentette , hogy december 18-tól lehet majd határidős ügyleteket kötni náluk a bitcoinra. Így december közepétől a nagybefektetők anélkül is szerezhetnek kitettséget bitcoinban, hogy fizikailag meg kéne vásárolniuk a szuperpénzt.A befektetők még indirákt módon az olyan ETN-eken (exchange-traded notes) keresztül is shortolhatják a bitcoint, mint a stockholmi Bitcoin Tracker One, és a Grayscale Investments LLC's Bitcoin Investment Trust.Az ETN elnevezés ehelyett hitelviszony jellegű kapcsolatot takar: a befektetők lényegében hitelt nyújtanak a kibocsátó számára, aki cserébe ígéretet tesz, hogy a szóban forgó mögöttes terméket vásárol, és később annak függvényében fizeti vissza ezt a hitelt, hogy a mögöttes termék árfolyama hogyan alakul (ilyen értelemben talán a certifikátokhoz állnak a legközelebb)