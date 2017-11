Ha jön az összeomlás, az amerikai jegybank sem ment meg!

árstabilitás

teljes foglalkoztatottság biztosítása

Az amerikai jegybanknak kettős feladata van

Have a question for @neelkashkari? Join him this afternoon for a Twitter Q&A at 2:30p CT. Use #AskNeel to participate. pic.twitter.com/sDT1lqYOvT — Minneapolis Fed (@MinneapolisFed) 2017. november 29.

You have admitted the Fed has a "third mandate" and are worried about financial instability. What do you look at to gauge "instability" and what is the biggest S&P drop the Fed will accept before intervening — zerohedge (@zerohedge) 2017. november 29.

Our job is not to protect investors. Tech bubble bursting didn't cause crisis - only mild recession. We don't see leverage building across the economy the way it did in housing run-up. If stocks correct - fine. Need to worry about what would trigger a real crisis. #AskNeel https://t.co/Wl7Pv1BX18 — Neel Kashkari (@neelkashkari) 2017. november 29.

A korábbi Goldman Sachs alkalmazott, és jelenleg a minneapolisi Fed elnöke, Neel Kashkari azonban idén év elején elismerte, hogy a jegybanknak van egy harmadik mandátuma is, mégpedig a pénzügyi stabilitás.Kashkari tegnap szokásos fogadóórát tartott, ahol az érdeklődők sok mindenről kérdezhették a Fed egyik elnökét.A ZeroHedge a harmadik mandátummal kapcsolatban kérdezte, a kérdésük úgy szólt, hogy mit figyel a Fed, hogy megállapítsa az instabilitást, és mekkora az a legnagyobb esés az S&P 500 részvényindexben, amit a Fed még akceptál mielőtt közbelépne?Kashkari erre azt válaszolta, hogy nem az a Fed dolga, hogy megvédje a befektetőket, a technológiai lufi kipukkanása sem okozott válságot, csak egy enyhe recessziót. A Fed szerint egyelőre nem épültek ki olyan tőkeáttételes pozíciók a gazdaság egészében, mint a 2008-as válság előtti lakáspiaci boomban. Ha a részvénypiacokon korrekció lesz, az rendben van, ettől nem kell félni, inkább olyan dolgok miatt kell aggódni, amik valódi válságot idézhetnek elő.Nagyon megnyugtató válasz.