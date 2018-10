Hamarosan ilyen kapszulában száguldunk majd

A Hyperloop Transportation Technologies bemutatta az első, teljes méretű utaskapszuláját, a 32 méter hosszú és öt tonna súlyú kapszulát Spanyolországban ismerhette meg a közönség. A Hyperloop kapszulát Spanyolországban építette meg a társaság partnere, majd a bemutatót követően szállítják át a cég toulouse-i kutatási és fejlesztési központjába, ahol az újabb szerelési fázis után élesben is kipróbálják majd a kötöttpályás közlekedést a jövőbe repítő eszközt.A Tesla társalapítója 2013-ban vázolta a Hyperloop előzetes terveit, miután Elon Musk elégedetlen volt a Kalifornia állam által kitűzött vasútfejlesztési tervekkel. A Hyperloop mögött álló technológia alapja egy légritkított cső, amiben kapszulákban szállítják majd az utasokat, akár 1200 km/h óra sebességgel szállítva őket. Elon Musk bejelentése után pedig megindult a verseny, majd ezt követően több vállalat is megkezdte a saját hipergyors közlekedési rendszerének fejlesztését és kiépítését.Júliusban a Hyperloop Transportation Technologies közös társaságot alapított a kínai Tonren város kormányzati tulajdonában álló vállalattal, amelynek keretében a cégek Hyperloop tesztpályát építenek majd Kína Guizhou tartományában, a legfeljebb tíz kilométeres szakaszt a felek a később meg is hosszabbíthatják majd a sikeres tesztek függvényében.A Hyperloop Transportation Technologies (HTT) vezérigazgatója a CNBC-nek kiemelte, hogy a társaság várakozásai szerint a teljesen működőképes Hyperloop hamarosan megvalósulhat, és utasok három éven belül jegyet is vehetnek majd a Hyperloop-ra. A HTT vezére szerint kezdetben az utasoknak lemondó jognyilatkozatot kell majd aláírniuk, miután a szabályozó hatóságok egyelőre nem dolgozták ki a Hyperloop-ra vonatkozó jogi keretrendszert és az előírt biztonsági követelményeket sem.