Hamarosan indulhat a kereskedés a BÉT új piacán

"Megszereztük az összes szükséges engedélyt és jóváhagyást, és lehetővé tettük, hogy klíringszolgáltatásokat biztosítsunk az Xtenden történő kereskedéshez. Az Xtendes elszámoláshoz külön informatikai fejlesztésre vagy eszközbeszerzésre nem volt szükség, a meglévő infrastruktúrán keresztül tudjuk biztosítani az elszámolást" - mondta Mátrai Károly, a KELER KSZF Zrt. vezérigazgatója. Mátrai Károly hangsúlyozta: "Az Xtendre bekerülő vállalatok csak méretükben lesznek mások, mint a Budapesti Értéktőzsde szabályozott piacán lévők, de elszámolási szempontból ugyanolyan biztonságos lesz az Xtend."A KELER KSZF a tervezett határidőre megteremtette az Xtenden történő kereskedés elindításához szükséges feltételeket, és ezzel is támogatja a BÉT hazai középvállalatok tőzsdei szereplését elősegítő stratégiáját és hozzájárul a magyar tőkepiac fejlődéséhez.Az Xtendhez nyújtott szolgáltatások pedig illeszkednek a KELER KSZF terjeszkedési stratégiájába, amely szerint mind a magyar, mind a régiós piacon újabb célpiacokat keres a társaság, amelyeknek elszámolási szolgáltatásokat nyújthat. "Az Xtenddel bővítjük a portfóliónkat és így referenciánk is lesz a közepes méretű vállalatok piacáról. Ez azért lényeges, mert a kelet-közép-európai térségben több tőzsde is tervezi hasonló platform létrehozását. A kiszolgálásukért folyó versenyben az Xtend miatt a KELER KSZF már némi előnnyel indulhat" - fogalmazott Mátrai Károly. A KELER KSZF egyébként növekedő pályán van, a társaság a múlt évben 11 százalékkal 1,27 milliárd forintra növelte a bevételeit, az idén pedig 1,37 milliárd forintos bevétel várható, ami újabb 5 százalékos növekedésnek felelne meg.