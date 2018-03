Hamarosan intézményi befektetők is megjelenhetnek az Opusban és a Konzumban

Azért jelentettük ezt be tegnap ebben a formában, mint a decemberi 30 milliárdos tőkeemelés folytatása, mert ezzel is azt demonstráljuk, hogy hiszünk ebben az árfolyamban.

Folytatjuk az építkezést és ennek következő lépéseként történt meg a szerdai bejelentés - mondta el Jászai Gellért, a Konzum elnök-vezérigazgatója a Trend FM-nek adott interjújában. Hozzátette, hogy a most a csoporthoz került fejlesztési területeken összesen hét hektár turisztikai fejlesztést terveznek. A Hunguest Hotels és a Balatontourist csoport is egy szállásadó, csak különböző szegmensben mozognak, ezért sok a szinergialehetőség. A vállalati integrációval közös irányítás alá kerül a két társaság és a Hunguest Hotels vezetésével egy univerzális szállásadó vállalat jöhet létre, ami vélhetően Magyarország egyik legnagyobb szállásadója lesz.Jászai Gellért szerint a tulajdonosok és a menedzsment többre értékeli most a társaságot, mint amire a piac árazza, válaszolva arra, hogy miért 3141 forintos részvényárfolyam mellett történik a tőkeemelés:Az, hogy a BÉT-en prémium kategóriás részvény lett a Konzum, a tudatos építkezés egyik fontos mérföldköve. Az Opus-nál és a Konzumnál is hamarosan eljöhet a pillanat, amikor hazai és nemzetközi intézményi befektetők komolyabb részvénycsomagokkal vagy tőkével megjelenhetnek, ennek egyik fontos állomása a prémium kategóriába sorolás - mondta el Jászai Gellért.A GVH jóváhagyta a Konzum befolyásszerzését az Appeninnben, így a társaságnál is elkezdődhet az az építkezés és munka, ami az Opusnál és a Konzumnál már majdnem egy éve tart - kommentálta a GVH döntését Jászai Gellért.