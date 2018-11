Hamarosan nagy löketet kaphat a magyar M&A piac 2018.11.08 15:35 Dinamikusan növekszik az M&A piac, Magyarország azonban még régiós szinten sem túl erős piac. Az alacsony kamatok viszont fűtik a fúziókat és felvásárlásokat, jelentős felpattanás jöhet most, hogy sok '90-es évek elején indult vállalkozás új tulajdonost keres - hangzott el mindez a Portfolio Business and Finance konferenciáján, ahol szó volt még a vállalatfinanszírozás kihívásairól is. tovább a cikkhez...

Hamarosan kiderül, ki az év pénzügyi vezetője Magyarországon 2018.11.08 15:30

Közeleg a recesszió, de aligha jön újabb globális összeomlás 2018.11.08 12:59 Rengeteg kockázat van most a világban, de nem valószínű, hogy hatalmas összeomlástól kell tartanunk: a recesszió teljesen természetes folyamat egy hosszú konjunktúra után - hangzott el mindez a Portfolio Business and Finance konferenciáján. Az eseményen magyar M&A sikersztorikról is hallhattunk részleteket. tovább a cikkhez...

Az egyéves megtérüléstől az 5G technológiáig: mit csinál egy CFO? 2018.11.08 11:18 Hazai vállalatok vezetői, pénzügyi igazgatói beszélgettek mai Business and Finance Summit 2018 konferenciánk délelőtti panelbeszélgetésében. A legfontosabb pénzügyi kihívások mellett a pénzügyi igazatók, CFO-k feladatáról és a szabályozási nyűgökről is sok szó esett. tovább a cikkhez...