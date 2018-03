Hamarosan lesújthat az EU az adóelkerülőkre

Így kerülik el az adófizetést a nagy amerikai vállalatok A leismertebb adóoptimalizálási taktika a "dupla ír - holland szendvics" néven ismert. A Google esetén ez például úgy néz ki a gyakorlatban, hogy az európai tevékenységekből származó bevételetek az ír leányvállalathoz, a Google Irelandhoz futnak be, ahol a legalacsonyabb a vállalati adókulcs Európában (mindössze 12,5%). A Google ír leányvállalatától a pénzek egy holland céghez, a Google Netherland Holdingshoz kerülnek, kikerülve így az írországi adófizetés egy részét. Végül pedig a holland cégtől, amelyet olyannyira csak erre a célra tart fenn a Google, hogy még alkalmazottja sincsen, a Google másik ír leányvállalatához, a Google Ireland Holdingshoz futnak be a bevételek jogdíjak formájában, ami viszont már az adóparadicsomként ismert Bermudákon adózik.



Az amerikai vállalatoknak így nem kellett kifizetniük a 35%-os adót a külföldi tevékenységekre (elkerülve a kettős adóztatást) addig, amíg nem "hozzák haza" a készpénzt, ez pedig arra ösztönzte a vállalatokat, hogy az offshore számlákon hagyják a pénzüket. A technológiai vállalatoknál különösen nagy a súlya a külföldi profitoknak, ugyanis bevett szokás, hogy a szabadalmakat és a különböző szellemi termékeket alacsony adózású országokba helyezik át. az Apple a készpénz 93 százalékát tartja külföldön.

Hozzátette, hogy valószínűleg közelebb lesz a 2 százalékhoz, mint a 6-hoz. Sokan keveslik ezt az összeget az "adóelkerülő" amerikai technológiai óriások megadóztatására, de Le Maire elmondta, hogy ez csak a kezdet, egyelőre szeretnének egy gyors megoldást ahelyett, hogy hosszadalmasan kelljen tárgyalni. Később majd finomítgatják.Az Európai Bizottság egyik dokumentuma alapján, ami múlt héten a Reuters kezébe került (és ami akkor még nem volt végleges) az adófizetés azon alapult volna, hogy melyik országban vannak a felhasználók, nem pedig az alapján, hogy hol van a székhely. A vállalat bevételének 1-5 százalékát elérő adót terveztek.A bevétel pár százalékát elérő adó is jelentős tétel lehet az olyan szereplőknél, mint a Facebook, az Amazon, vagy a Google anyavállalata, az Alphabet, akiket sokat kritizálnak amiatt, hogy nagyon kevés adót fizetnek az EU-ban, mert az olyan alacsony társasági adókulccsal működő országokba irányítják át a profitjukat, mint Luxemburg, vagy Írország. Éppen ezért Emmanuel Macron egy bevétel alapú adózást javasolt az EU-ban. Ezt többek között Olaszország, Németország, Spanyolország és Franciaország is támogatja, de Írország például ellenáll. Ami érthető is, hiszen ezen cégek szívesen beruháznak Írországban.