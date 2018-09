Hamarosan új magyar cég részvényeivel lehet kereskedni a tőzsdén

A BÉT új piacán, az XTenden hamarosan megjelenhetnek az emeléstechnikával és géptelepítéssel foglalkozó Megakrán részvényei. A cég vezetői a múlt héten adták be a regisztrációs kérelmüket és a szükséges információs dokumentumot, innentől a részvények megjelenésének időpontja az XTenden a szabályozó hatóságokon is múlik. A Megakrán által választott kijelölt tanácsadó az MKB Bank.A zártkörű tőkeemelés október közepén történhet meg, ezután lehet majd kereskedni a Megakrán részvényeivel. Azért választotta a vállalat a zártkörű tőkeemelést, mert ezzel tudják elérni a megcélzott intézményi és magánbefektetőket. A kibocsátás során meghatározott számú potenciális befektetőt keresnek meg a cég által kikalkulált ársávba tartozó ajánlattal, ezután már lehet majd kereskedni a vállalat papírjaival az XTenden.A kibocsátás során a cég az intézményi befektetők mellett a nagyobb portfóliót kezelő privátbanki ügyfelekre is számítanak.Nagy forgalomra a cég vezetői sem számítanak, reményeik szerint heti rendszerességgel, akár néhány millió forintos kötések lehetnek majd a Megakrán részvényeiben.A kibocsátással bevont forrásból eszközfejlesztést hajtanak végre, darukat és emelőgépeket vesznek.