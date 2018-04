Hamis profilok jelentek meg a Facebookon a magyar választás előtt

hamis identitású felhasználók nem csupán az idén, novemberben esedékes, úgynevezett félidős amerikai választások előtt bukkantak fel a portálon, hanem megjelentek a magyarországi, brazíliai, mexikói, pakisztáni és indiai voksolások előtt is.

Nem gondolja, hogy monopóliumuk van?

A Facebook történetének legsúlyosabb botrányát élte meg az elmúlt hetekben. A Cambridge Analytica "adatlopása" megrengette a közösségi oldalak adatbiztonságába vetett egyébként sem túl stabil lábakon álló bizalmat. Mark Zuckerberg sajnálja az esetet és az adatkezelési elvek változását ígéri, de nem úgy tűnik, mint aki belátja, hogy a szektor egész üzleti modellje veszélybe kerülhet. A felhasználók egyre tisztábban látják, hogy tulajdonképpen ingyen odaadják adataikat és hagyják magukat manipulálni, amiből a közösségi oldalak profitot csinálnak, ez pedig véget is vethet ennek a jól bevált receptnek. Nem fogják betiltani a Facebookot, de a szabályozások és büntetések megnyirbálhatják a profitot, a felhasználók kivonulásáról nem is beszélve.



Bár a tegnapi kereskedésben közel 5 százalékot emelkedett a Facebook árfolyama, még így is több mint 10 százalékos mínuszban van a papír a botrány kirobbanása előtti szinthez képest és 60 milliárd dollárt veszített piaci kapitalizációjából a cég

A szenátus igazságügyi és kereskedelmi bizottsága előtti meghallgatáson Zuckerberg a kaliforniai Dianne Feinstein szenátor kérdésére válaszolva kifejtette, hogy a vállalat olyan eszközöket fejlesztett ki, amelyek segítségével sikerült beazonosítani és eltávolítani hamis profilokat. Hozzátette, hogy ilyen,Dianne Feinstein szenátor kérdésére Zuckerberg megismételte a meghallgatás kezdetén felolvasott - és hétfőn már nyilvánosságra hozott - írásos nyilatkozatában foglalt megállapítását, miszerint a Facebook egyik legnagyobb hibája az volt, hogy 2016-ban az amerikai elnökválasztások idején túl lassan reagált az orosz behatolási kísérletekre.Zuckerberg részletes válaszokat adott a szenátorok kérdéseire, akik elsősorban a bizalommal történt visszaélést vetették a közösségi oldal működtetői szemére. Az alapító az adatgyűjtési botránytnevezte, és bejelentette, hogy a vállalat bizonyos adatokat és hamis profilokat már törölt, és olyan új alkalmazásokat vezet be, amelyek lehetővé teszik a szigorúbb adatvédelmet, és azt is, hogy a felhasználók maguk kezelhessék profiljukat. Egyúttal azt is közölte, hogy olyan új eszközöket is fejlesztenek, amelyekkel biztosabban és könnyebben azonosíthatják a hamis híreket is.- fordult Mark Zuckerberghez Lindsey Graham, dél-karolinai republikánus szenátor, világossá téve, hogy nem hiszi, hogy a Facebookra lehetne bízni önmaga szabályozását. Zuckerberg késznek mondta vállalatát a törvényi szabályozásra, és támogatásáról biztosította azt a tavaly ősszel benyújtott amerikai törvényjavaslatot, amely a közösségi portálok szigorúbb adatvédelmét írná elő.A Facebook pillanatnyilag legfontosabb feladatának a 2018-as amerikai félidős választások biztonságának megőrzését nevezte. Mark Zuckerberg meghallgatása szerdán folytatódik, de már nem a szenátusban, hanem a képviselőházban.