Három fontos változásnak örülhetnek a nagycsaládosok év elejétől

Az államtitkár elmondta: jövőre eltörlik azt az adminisztratív kötelezettséget, miszerint a nagycsaládosoknak évről évre igazolniuk kell, hogy több gyereket nevelnek. A nagycsaládosokat kiemelten érinti, hogy új ingatlan vásárlása esetén a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) összegét is figyelembe veszik majd az illetékkedvezmény számításánál - közölte Novák Katalin.Megjegyezte, hogy eddig maximum 30 millió forint értékű ingatlan után lehetett érvényesíteni a kedvezményt. A módosítás akár 600 ezer forint teherkönnyítést is jelenthet egy család számára - tette hozzá.Ha valaki a csok mellé kamattámogatott hitelt is felvesz, a közjegyzői díj a harmadára csökken, és ez több tízezer forint támogatást jelent egy családnak - hangsúlyozta az államtitkár.