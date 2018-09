Három új iPhone-t mutathatnak be holnap

Hány telefon lesz?

Az árak

Az iPhone 9

Az iPhone X utódai

The tempered film of the three iPhone 2018, we found that the 6.1-inch iPhone uses an LCD screen, its border is wider, and the 5.8 and 6.5-inch iPhone is an OLED screen with a narrower border. pic.twitter.com/7MtzH7KrDT — Ice universe (@UniverseIce) July 17, 2018

Nem mondta ki konkrétan az Apple, hogy iPhone-bemutató lesz az esemény, de nagy a valószínűsége, mivel rendszerint ilyenkor mutatja be a karácsonyra szánt csúcstelefonjait az Apple. De vannak, akik egy új okosórát és egy új iPadet is várnak.

Miért fontos az Apple-nek az iPhone?

tartja a következő nagy eseményét az Apple,a meghívó szerint az Apple központjában, a Steve Jobs-teremben kerül rá sor, keleti parti idő szerint délután 1 órakor. A várakozások szerint szeptember 14-én indulhatnak meg az előrendelések és szeptember 21-én, vagy 28-án kerülhetnek az üzletekbe a telefonok.Az iparági szakértők 3 új okostelefont várnak: az iPhone X-széria folytatásaként egy kisebb iPhone XS (vagy iPhone XI) és egy nagyobb iPhone XS Plus (vagy iPhone X Plus) készüléket, valamint lesz egy olcsóbb, iPhone 9 (vagy iPhone XC) névre hallgató telefon is. De keringenek még a médiában az iPhone Pro, az iPhone 11 és az iPhone 2018 nevek is.A legolcsóbb új telefon, az iPhone 9 árazása az iPhone 8-hoz hasonló lehet. 600-700 dollár közé várt árával még mindig nem egy kifejezetten olcsó iPhone lesz, mint az iPhone C-sorozat volt, de nem is lesz olyan drága, mint a csúcsmodell. Ezt szánja a "megfizethető" telefonnak az Apple.Egy másik forrás 849 dollárra várja a telefont (ha OLED-kijelzője lesz), a másik két készülék kezdőárát pedig 999 és 1199 dollárra teszi.Az iPhone 9 az iPhone 8 utódja lesz, csak minimális újítással a tavalyi készülékhez képest. Kinézetre az iPhone X-hez hasonló lesz, de csak egylencsés főkamerát kap. Az Apple-nek van olyan szabadalma, ami egy lencsével is képes mélységet érzékeltetni, ideális a portrémódhoz és olcsóbb technológia, mint a kétlencsés.Egyes értesülések szerint 6,1 colos OLED-kijelzőt kap a telefon, ami nagyobb, mint a jelenlegi 5,5 colos iPhone 8 Plus, viszont a telefon mérete kisebb lesz (147,12 x 71,52mm). Van, aki úgy tudja, hogy LCD-kijelzője lesz, de mindössze 0,5 mm-es kerettel. A kijelző felbontása gyengébb lehet, mint az X-sorozaté, colonként 320-330 pixel és 3 GB RAM memóriát kaphat.Viszont nem lesz benne 3D Touch-funkció és egyes hírek szerint alumíniumházat kap majd a telefon. A tavalyi modellek üveglapja lehetővé tette a vezeték nélküli töltést, ha valóban alumíniumborítása lesz a telefonnak, akkor ez a lehetőség nem lesz meg az iPhone 9 esetén. Még utoljára az iPhone 9 kap egy home-gombot, de a többi modellben már nem lesz, ahogy az iPhone X-ben sem volt.A színválaszték a szokásos Apple-színek, mint a fehér, a szürke és a piros mellett tartalmazhatja a kéket és a narancssárgát is.Az iPhone X-sorozat fehér, fekete és arany színben lesz kapható. A kijelző felbontása jobb lesz, mint az iPhone 9 esetén, colonként 458 pixel és 4GB RAM memória lesz benne a várakozások szerint. A szakértők egy 5,8, egy 6,1 és egy 6,5 colos kijelzővel rendelkező telefont várnak, ha az iPhone 9 kapja a 6,1 colos kijelzőt, akkor a másik két méret az iPhone X-sorozaté lesz. Az arcfelismerést továbbra is tudja majd, de egyes szakértők szerint sok esetben hasznos lehet az ujjlenyomat-olvasó, aminek a szélekig kihúzott kijelzőn már nem volt hely a tavalyi Phone X-ben sem.Az iPhone az Apple legfontosabb terméke (a teljes bevétel 56 százalékát adta a legutóbbi negyedévben), így az, hogy mi történik az üzletágban, nagyban befolyásolja a teljes cég teljesítményét.

A tavaly piacra dobott "luxusiPhone-nak", az iPhone X-nek köszönhetően a bevétel újra kétszámjegyű ütemben nő a cégnél és a telefonok áltagos értékesítési ára is megugrott. Bár sokkal nagyobb profit marzsot nem tesz zsebre rajta az Apple, mert a profitráták nem javultak ezzel egyidejűleg.

Árfolyamreakció

Nem lehet azt mondani, hogy ha jön az iPhone-bemutató napja, akkor biztos esés, vagy biztos emelkedés jön az Apple részvényeiben. A részvények árfolyamának egynapi elmozdulása vegyes képet mutat, de a ritkán volt nagy mozgás, a legnagyobb esés 2,3 százalékos, a legnagyobb emelkedés pedig 3,3 százalékos volt.

Az Apple árfolyama történelmi csúcsokat döntöget és nemrég a világ első ezer milliárd dolláros piaci kapitalizációjú cége lett.