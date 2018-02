Háromhavi mélypontról pattant fel a bitcoin

A kriptodeviza jegyzése nap közben 6000 dollár alá is benézett, - ahol legutóbb tavaly novemberben járt - majd a 7400 dollárt is meghaladta, innen azonban lefelé korrigált, majd az esti órákban új lendületet vett, és ismét vastagon 7000 dollár fölé került.A bitcoin árfolyama decemberben még 20 ezer dollár körül alakult, ahonnan megszakításokkal összességében mintegy 70 százalékot gyengült a jelenlegi szintig. 2017 egészében a kriptodeviza több mint 1300 százalékkal tudott erősödni.A legutóbbi gyengülés összefügg a szabályozási környezet szigorítását célzó lépésekkel, például a bankok azon intézkedéseivel, amelyekkel azok a hitelkártyával történő bitcoinvásárlást igyekeznek megtiltani.Az Egyesült Államok szenátusában kedden a témában tartott meghallgatáson Jay Clayton, a tengerentúli tőzsdefelügyelet (SEC) elnöke a Reuters beszámolója szerint azt mondta, elképzelhető, hogy a kongresszusnak meg kell változtatnia a pénzügyi szabályozást a kriptodevizák jobb szabályozása érdekében.update: az emelkedés később is folytatódott, így kedd estére az árfolyam 10 százalék körüli erősödéssel 7500 dollár fölé került.