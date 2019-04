Háromszor akkora lehet az Uber, mint az összes magyar tőzsdei cég

Részvényenként 44-50 dolláros ársávot határozhat meg az Uber a közelgő részvénykibocsátásakor, írja bennfentesektől származó információkra hivatkozva a Bloomberg. Az Uber piaci kapitalizációja ezzel 80-90 milliáerd dollár között alakulhat, a vállalat 8-10 milliárd dollár közötti friss forráshoz juthat az IPO-val, a végleges feltételek azonban még nem dőltek el, a cég még nem kommunikálta a végleges ársávot, a várakozások szerint ma teszi közzé. A sáv alján, vagyis 44 dolláros részvényenkénti árnál az Uber nagyjából annyit érne, mint amekkorára a legutóbbi forrásbevonással értékelték a céget, akkor a Toyota szerzett nagyobb részesedést a vállalatban. Az ársáv tetejével számolva közel 90 milliárd dolláros piaci kapitalizáció adódik, nagyjából ekkora IPO-ra számítottak a piaci szereplők, bár tavaly már voltak olyan várakozások is, hogy akár 120 milliárd dollárt is érhet az Uber, a reális várakozások azonban 90-100 milliárd dollár körül alakultak.Az ársáv tetejével, és 90 milliárd dolláros kapiztalizációval számolva az Uber P/S (árfolyam/egy részvényre jutó árbevétel) árazási szorzója nagyjából azon a szinten alakulna, ahová fiatal tech cégeket áraznak, az Uber 8-szoros P/S szorzón foroghat, miközben a nemtrég tőzsdére vitt Lyft 7,5-ösön, a Twitter 9,3-ason, a Facebook 9,4-esen, a Snap pedig a bevételek 11,4-szeresén.Az elmúlt hónapok tech IPO-inak tapasztalata igencsak vegyes, mert míg a Lyft árfolyama a márciusi részvénykibocsátása óta több mint 20 százalékot esett, a Pinterest árfolyama most több mint 50 százalékkal feljebb áll, mint a részvénykibocsátáskor. Egyébként mindkét cég jóval kisebb, mint az Uber, a Lyft piaci kapitalizációja 16, a Pinteresté 15 milliárd dollár. Idén eddig a Lyft IPO-ja volt a legnagyobb részvénykibocsátás a világon, annak 3-4-szerese lehet az Uberé.Az Uber IPO-ja egyébként nem csak kisbefektetőket, hanem igazán nagy neveket is vonz, a Wall Street Journal ugyanis úgy tudja, hogy a PayPal 500 millió dolláros részesedést szerezne az Uberben.Csak összehasonlításképpen, az ársáv tetejével számolva az Uber 90 milliárd dollárt érhet, vagyis szinte pontosan háromszor annyit, mint a teljes magyar tőzsde, a BÉT-en jegyzett részvények kapitalizációja 30 milliárd dollár, az Uber akár több mint hétszer nagyobb lehet, mint az OTP.Az Ubernél számos tőkeemelés volt az indulás óta. Összesen 22 körben 24,2 milliárd dollárnyi forráshoz jutott, részben tőkeemeléssel, részben kötvénykibocsátással. Így van némi információ arról, hogy időről időre mennyire értékelték a befektetők a céget. Míg 2011-ben mindössze 60 millió dollár volt a részesedést szerző befektetők ítélete szerint a vállalat értéke, addig 2013-ban már "unikornis" volt, közel 4 milliárdos értékkel. 2016-ra már a világ legnagyobb magánkézben lévő vállalatai közé tartozott, akkor a szaúdi állami befektetési alap 62 milliárd dollár értékeltség mellett vásárolta be magát az Uberbe, a Toyota tavalyi befektetésekor pedig már bőven több mint 70 milliárd dollárt ért a cég.

Az Uber sztoriról részletesen itt írtunk.