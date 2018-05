Hasít a Nyomda

Erős számok a negyedévben

Az ANY idei első negyedéves árbevétele 7,7 milliárd forint volt, ami 2,1 milliárd forinttal, 38 százalékkal magasabb, mint az előző év hasonló időszakának forgalma.

A biztonsági termékek, megoldások forgalma 1,2 milliárd forinttal 2,7 milliárd forintra emelkedett, a kártyagyártás, megszemélyesítés árbevétele 0,9 milliárddal 2,2 milliárd forintra nőtt, a nyomtatványgyártás, megszemélyesítés, adatfeldolgozás szegmens forgalma 2,4 milliárd forint volt, amely 0,2 milliárd forinttal kisebb, mint előző év azonos időszaki értéke. A stratégiai termékszegmensek aránya a teljes árbevételen belül 94 százalék volt.

Folytatódott a kedvező tendencia, az export árbevétel növekedése, amely a megújuló szerződések mellett az új afrikai piacok megjelenésének köszönhető. Az export árbevétel 7 százalékkal 2,6 milliárd forintra emelkedett, ezzel 33 százalékos export arányt képvisel a teljes árbevételhez képest.

A konszolidált EBITDA 9 százalékkal 747 millió forintra emelkedett, a konszolidált üzemi eredmény 33 millió forinttal 461 millió forintra emelkedett.

A konszolidált tárgyévi eredmény 318 millió forint volt, 72 millió forinttal magasabb, mint az előző évben.

Mit mond a menedzsment?

"Ebben a negyedévben a nagyobb külföldi és hazai okmánykártya rendelések, valamint a szavazólapok szállítása miatt kiemelkedő negyedévet zártunk. A megnövekedett igényekhez rugalmasan alkalmazkodva, minden gyártási területen kiválóan teljesített a Nyomda szakembergárdája és gépparkja. Újból bizonyítottuk, hogy képesek vagyunk meglévő kapacitásainkat munkacsúcsok esetén is gazdaságosan működtetni. Az export továbbra is növekszik, amelyet hatékonyan támogatnak az Okmánybiztonsági Laboratórium fejlesztései, ezek közül a legújabb a penta-fluoreszcens nyomdafesték, amely egyedisége, hatékony felhasználási és ellenőrzési lehetősége miatt sikerre számíthat anemzetközi piacokon is." - fűzte hozzá a Társaság jelentéséhez Zsámboki Gábor, az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. vezérigazgatója.