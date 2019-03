Hasítottak tavaly a magyar nagyvállalatok, 2019 még jobb lehet

OTP

Kifejezetten erős évet zárt tavaly az OTP, a magyar bank összes bevétele és adózott eredménye is új csúcsra emelkedett, ami nem is véletlen, ez a bank már régen nem az, mint ami mondjuk egy évtizede, a válság előtt volt, azóta folyamatosan nőtt a bankcsoport régiós jelenléte, a tavalyi számokban horvát Splitska és a szerb Vojvodjanska megvásárlásával a horvát és szerb operációknál már a teljes éves eredmény-hatás jelentkezett. A negatív trendek közül 2018-ban folytatódott az elmúlt években is látott marzserózió, amelyet a továbbra is alacsony kamatkörnyezet, az élénkülő verseny, illetve szabályozási okok váltottak ki, igaz, a marzsszűkülés kisebb volt tavaly, mint amit a menedzsment előre jelzett. Örömteli viszont, hogy a csökkenő marzsok negatív hatását bőven ellensúlyozta az állományok bővülése, a javuló gazdasági teljesítménynek köszönhetően tovább élénkült az üzleti aktivitás, ennek köszönhetően a teljesítő hitelállományok árfolyamszűrten 15 százalékkal bővültek, minden operációban és fontosabb termékkategóriában nőttek az állományok. Ráadásul a hitelportfóliók minősége is javult, ez pedig azzal járt, hogy több operációban céltartalék visszaírásra került sor. A bankcsoport adózott eredménye 13 százalékkal 318,3 milliárd forintra nőtt, ami az összes bevételhez hasonlóan új rekord. Az év során az OTP további akvizíciókat hajtott végre, augusztusban a Sociéte Generale bolgár és albán, majd decemberben a szerb operációjának megvásárlását jelentették be.

Mol

A menedzsment 2019-re is fenntartja a 15 százalékot meghaladó tőkearányos nyereség (ROE) mutatóval kapcsolatos célkitűzését, és arra számít, hogy az árfolyamszűrt teljesítő hitelek növekedési üteme további akvizíciók hatása nélkül 2019-ben 10 százalék körül alakulhat. A nettó kamatmarzs esetében az OTP arra számít, hogy annak mértéke idén várhatóan nem csökken a tavalyi második negyedéves 4,25 százalékos szint alá, a menedzsment előrejelzése azonban nem számol a már lezárt bolgár, sem a folyamatban lévő albán, szerb, moldáv és montenegrói, sem az esetlegesen megvalósulható további akvizíciók hatásával sem. Az OTP szerint amennyiben a külső környezet nem változik érdemben, a tavalyihoz hasonló kedvező hitelminőségi folyamatok várhatóak 2019-ben is, a késedelmes hitelek aránya tovább csökkenhet, míg a hitelkockázati költség ráta szintje hasonlóan alakulhat a 2018-as szinthez. A menedzsment mindemellett vizsgálja a további részvényesi értékteremtő akvizíciók megvalósításának lehetőségét, az organikus növekedés biztosításához szükséges tőkén túlmenően termelődő tőkét a menedzsment jelentős részben további értékteremtő akvizíciókra szándékozik allokálni.A mozgalmas tavalyi év végére az iparágban kiemeleten figyelt tisztított EBITDA dollárban számolva hétéves csúcsra emelkedett, a tisztított EBITDA a korábbi évhez képest 10 százalékos bővülést követően 2,69 milliárd dollárra nőtt 2018-ban, míg a forintban kifejezett 728 milliárdot meghaladó eredmény minimum évtizedes csúcsot jelentett. Az olajárak korábbinál nagyobb volatilitása miatt változékony külső környezetben a Mol fontosabb üzletágai eltérően szerepeltek, míg elsősorban a viszonylag magas éves átlagos olajárszintnek köszönhetően a kutatás-termelés üzletág eredménye sokéves csúcsot ért el, addig a finomítás-kereskedelem hasonló okokból, illetve a finomítói árrések csökkenése miatt viszonylag gyenge évet zárt 2018-ban, bár ezzel együtt is nagyobb mértékben (110 millió dollár) nőtt az EBITDA-hoz való hozzájárulás, mint amit a menedzsment célként (100 millió dollár) tűzött ki. A Mol tevékenységének diverzifikálása hosszú távú stratégiai cél, az egyre fajsúlyosabb, ám mindössze két éve önálló üzletágnak számító fogyasztói szolgáltatások eredménye tavaly is dinamikusan bővült, köszönhetően nem csak az üzemanyagok, de az egyéb termékek iránti kereslet erősödésének.

Richter

A Mol menedzsmentje bizakodva tekint a 2019-es évre, a társaság az EBITDA esetében 2,3 milliárd dollárt vár idén a Mol külső környezetre vonatkozó középtávú várakozásai alapján, amely konzervatívabb downstream környezetet és 60 dolláros Brent olajárat feltételez. A cég vezetése 1,9-2,1 milliárd dolláros beruházási célt jelölt ki 2019-re, a készpénztermelés 0,2-0,4 milliárd dolláros sávban alakulhat. A társaság 2018-ra átlagosan napi 110 ezer hordós olajtermelést tervezett, ami végül 111 ezer hordón teljesült, 2019-ben a menedzsment célja, hogy az olajtermelést 110 ezer hordós szinten tartsa.Rendkívül mozgalmas évet zárt a Richter, miután a társaság egyik fontos készítményével, az Esmyával kezelt több betegnél májgyulladás lépett fel, amelyet követően az Európai Gyógyszerügynökség bizottsága átmeneti intézkedéseket léptetett életbe az Esmyával szemben. Az Esmya végül korlátozásokkal a piacon maradhatott, azonban a készítmény kieső árbevétele negatívan hatott a társaság forgalmára. Problémákba ütközött az Esmya amerikai bevezetése is, a Richter Egyesült Államokbeli partnere, az Allergan augusztusban kapott választ az Amerikai Gyógyszerhatóságtól (FDA) az Esmya amerikai törzskönyvi kérelmének ügyében, az FDA azonban akkor nem engedélyezte az Esmya amerikai bevezetését. A Richter romániai nagykereskedelmi leányvállalata, a Pharmafarm szeptemberben kapta vissza a működési engedélyét, miután két hónappal korábban a romániai Gyógyszer és Orvosi Eszközök Nemzeti Hatósága arra hivatkozva függesztette fel a társaság működési engedélyét, hogy a Pharmafarm megsértette a gyógyszerészeti minőségbiztosításnak a helyes nagykereskedelmi gyakorlatra vonatkozó előírásait. A Richter becslése szerint a román nagykereskedelmi operáció felfüggesztése közel 13 milliárd forintos bevételkiesést okozhatott a társaságnak. A gyógyszergyártó éves árbevétele 0,3 százalékkal új rekordszintre, 445 milliárd forintra emelkedett tavaly, az egyszeri tételek azonban visszafogták a társaság profitját, miután a Richter a negyedik negyedévben az Esmyaval kapcsolatos, jelentős 24,3 milliárd forintos értékvesztést számolt el, amelyet követően a társaság a 2018-as évet 31,2 milliárd forintos nettó eredménnyel zárta, szemben a korábbi év 8,9 milliárd forintos profitjával.

Magyar Telekom

A Richter menedszmentje arra számít, hogy a társaság árbevétele euróban nézve 2-3 százalékkal nőhet idén, élve azzal a feltételezéssel, hogy a rubel nem gyengül jelentős mértékben. A magyarországi forgalom mérsékelten, 0-2 százalékkal bővülhet, a Lengyelországot és Romániát is magában foglaló EU12 régió esetében stagnálás, míg az EU15 országok esetében idén nagyjából 10 százalékos bővülés várható, részben az Esmya eladások ismételt növekedése, részben a Bemfola kétszámjegyűre várt idei bővülése miatt. A menedzsment az Esmyaval kapcsolatban kiemelte, hogy a készítmény kereskedelmi potenciáljának meggyengülése miatt a Richter számára szükségessé vált a nőgyógyászati portfolió megerősítése, és a társaság ezen a területen további akvizíciókat tervez.A Magyar Telekomnál 2018-ban is folytatódtak a pozitív trendek, az elmúlt években a bevételek és az EBITDA alakulásában is fordulat történt, mindkét kategóriában bővült a vállalat eredménye, ráadásul a bevétel és az EBITDA is a menedzsment várakozása felett alakult. A bevételeknél örömteli, hogy mindhárom fontos szegmensben, a vezetékes, a mobil és a Rendszerintegráció/IT (RI/IT) szegmensben is nőttek a bevételek. A bevételek alakulásában meghatározó volt a vezetékes és mobil hang bevételek visszaesése, ezt azonban több mint kompenzálta a készülékértékesítésből származó bevételek megugrása, de a mobil szélessávú és a TV-bevételek is nőttek, az RI/IT bevételek pedig több mint 22 százalékkal bővültek 2017-hez képest, utóbbiaknál érdemes megjegyezni, hogy ezek elsősorban nagyértékű, de alacsonyabb nyereséghányadú szoftver- és hardverprojektek, amik azt a célt szolgálják, hogy ezeken keresztül a Magyar Telekom idővel magasabb nyereséghányadú szolgáltatási szerződéseket köthessen partnereivel.

2019-re a Telekom menedzsmentje a bevételek kis mértékű csökkenésére számít, míg az összehasonlítható alapon számított EBITDA 1-2 százalékos emelkedését várja a közvetett költségek csökkentésének köszönhetően. A beruházásokra fordított költéseket a tavalyival azonos szinten tervezik tartani. A jövedelmezőségben tapasztalt trendfordulónak köszönhetően arra számít a menedzsment, hogy a szabad cash-flow (a spektrum licenszdíjak nélkül) idén 5 százalékkal növekedhet.

A menedzsment egyébként középtávú előrejelzést is adott, a 2019-2021-es időszakra vonatkozó legfontosabb pénzügyi célok a következők: 2019-ben mérsékelten csökkennek a bevételek, ezután 2021-ig stabilan maradnak, az EBITDA várhatóan az egész időszakban folyamatosan nőni fog, évente átlagosan 1-2 százalékos mértékben, köszönhetően közvetett költségek (a közüzemi adók és az értékcsökkenési költségek nélkül) csökkentésének, a CAPEX költés marad a 2019-es szinten, a szabad cash-flow (a spektrum licenszdíjak nélkül) átlagosan évi 5 százalékkal növekedhet.